В Рыбинске снова растет заболеваемость Covid-19

17.12.2021, 11:00, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение, Праздник

В Рыбинске за последние 7 дней (с 10 по 17 декабря) коронавирусную инфекцию диагностировали у 339 пациентов. Максимальное число заболевших за неделю было выявлено в конце ноября – 341.

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели 1890 человек. Доля Рыбинска выросла до 17,94 процента (ранее максимум был 17,29 процента).

Отметим, численность населения Ярославской области (по данным на 1 января 2021 года) 1 241 424 жителей, Рыбинска – 182 383 или 14,69 процента от всех жителей региона.



Дата Всего в Рыбинске За неделю Всего по области За неделю Доля Рыбинска на 23 июля 4218 83 48141 1411 5,88% на 30 июля 4296 78 49535 1394 5,60% на 6 августа 4378 82 50924 1389 5,90% на 13 августа 4397 19 52306 1382 1,37% на 20 августа 4410 13 53669 1363 0,95% на 27 августа 4433 23 55025 1356 1,70% на 03 сентября 4459 26 56358 1333 1,95% на 10 сентября 4510 51 57682 1324 3,85% на 17 сентября 4542 32 59001 1319 2,43% на 24 сентября 4617 75 60332 1331 5,63% на 1 октября 4691 74 61726 1394 5,31% на 8 октября 4821 130 63218 1492 8,71% на 15 октября 4968 147 64822 1604 9,16% на 22 октября 5151 183 66562 1740 10,52% на 29 октября 5384 233 68420 1858 12,54% на 5 ноября 5698 314 70362 1942 16,17% на 12 ноября 6036 338 72334 1972 17,14% на 19 ноября 6355 319 74320 1986 16,06% на 25 ноября 6696 341 76292 1972 17,29% на 3 декабря 7016 320 78238 1946 16,44% на 10 декабря 7341 325 80154 1916 16,96% на 17 декабря 7680 339 82044 1890 17,94%

Всего заболевших в регионе – 82 044. В том числе: Ярославль – 41 657; Рыбинск – 7680; Ростовский МР – 4399; г.о. Переславль-Залесский – 4716; Тутаевский МР -3182; Ярославский МР – 3698; Угличский МР -3694; Борисоглебский МР – 1550; Некрасовский МР -1765; Гаврилов-Ямский МР – 1450; Пошехонский МР – 1171; Рыбинский МР -1192; Даниловский МР – 1300; Мышкинский МР – 733; Большесельский МР – 739; Некоузский МР – 994; Любимский МР – 836; Первомайский МР – 747; Брейтовский МР – 541.

Выздоровевших – 66 962 человека, умерших – 1717 человек.

Всего госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1241 пациент: 944 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 297 с типичной клиникой COVID-19.