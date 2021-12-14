Завершилась жеребьевка 1/8 Лиги Чемпионов

14.12.2021, 19:49, Новости

Теги: Развлечения, Спорт, Футбол

13 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого раунда плей-офф, в котором сыграют 16 лучших клубов Европы. В этот раз не обошлось без казусов с участием Андрея Аршавина. Экс-футболист сборной России на церемонии был человеком, достающим из шаров бумажки с названием клубов. В момент, когда выбирался соперник для «Вильярреала», Андрей как ни в чем не бывало, достал сверток и отчетливо прочитал «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в 1/8 финала не могут сыграть команды, выступавшие в одной группе. Как оказалось, организаторы что-то напутали и при формировании ячеек забыли убрать шар с МЮ. За всю историю проведения открытой церемонии это первый подобный случай. Что же до самой жеребьевки, то она подарила нам несколько примечательных противостояний.

ПСЖ – «Реал» Мадрид: пара достойная финала

К сожалению нейтральных болельщиков, одни из сильнейших клубов Европы ( французы по стоимости состава, испанцы по количеству международных трофеев) сойдутся между собой уже в 1/8 финала. Букмекеры online-bookmakers.ru относят «Реал» и ПСЖ к числу главных фаворитов в борьбе за победу в Лиге Чемпионов. Выше шансы по мнению экспертов, только у «Манчестер Сити» ,«Челси», «Баварии» и «Ливерпуля».

Противостояние этих команд примечательно по целому ряду факторов:

Суммарная стоимость составов соперников составляет 1 миллиард 736 миллионов евро. Это самая «дорогая» пара команд на текущей стадии плей-офф.

Впервые в истории Серхио Рамос и Лео Месси сыграют вместе против «Реала». Если аргентинцу не впервой играть против «сливочных», то для легенды мадридского клуба это будет впервые.

В 21-м веке команды провели между собой 6 официальных матчей. Три победы на счету «Реала», одна у ПСЖ, еще 2 встречи завершились вничью.

В последних пяти матчах между командами (с учетом товарищеских) забивалось 3 или более мяча. Игра обещает быть голевой.

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: чей автобус поедет дальше?

В этой паре сыграют две наименее результативные команды группового этапа. Манкунианцы имеют в активе 11 голов на групповой стадии, а матрасники 7 . Таким образом, суммарно команды разжились лишь 18 забитыми мячами – это наименьшее значение среди всех восьми пар первого раунда плей-офф. Поэтому вряд ли стоит ожидать от этой игры голевой феерии, несмотря на громкую афишу. Мадридский клуб при Симеоне всегда действует от обороны, а МЮ пока не может найти свою игру, особенно с приходом CR7. Возможно, если бы на месте «Аталанты» была менее открытая команда, у англичан было бы еще меньше голов, ведь в противостоянии с бергамасками им приходилось несколько раз отыгрываться.

«Бенфика» – «Аякс»: два главных открытия группового этапа

Португальцы сенсационно выбили «Барселону» в Лигу Европы. Усилиями «Бенфики», каталонцы впервые в своей истории сыграют в этом турнире (если учитывать современный формат розыгрыша). Во втором туре на Эштадиу да Луж, лиссабонский клуб абсолютно по делу разгромил сине-гранатовых со счетом 3:0.

Наличие «Аякса» в 1/8 не вызывает вопросов, не так давно голландцы едва не попали в финал ЛЧ, если бы не подвиг Лукаса Моуры. Сенсационным выглядит то, с какой легкостью амстердамский клуб выиграл далеко не самую слабую группу со «Спортингом», «Боруссией» и «Бешикташем». Аякс набрал максимум очков (18 из 18) с выдающейся разницей мячей 20:5 (лучше только у «Баварии» – 22:3).