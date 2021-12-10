9 декабря в школах Рыбинска прошли музейные уроки

10.12.2021, 9:20, Новости

Теги: Война, Образование

В День героев Отечества в каждой школе города прошли уроки мужества, тематические классные часы на темы подвига и героизма.

Каждая из школ, которая связана с именем героя Отечества, с именем героя-земляка, организовала музейный урок-экскурсию для своих учащихся и учеников других школ Рыбинска.

Пять школ города Рыбинска носят имена героев-земляков. Школа №15 – полного кавалера ордена Славы Н.И. Дементьева, СОШ №20 – дважды Героя Советского Союза П.И. Батова. Школа СОШ № 23 – имя С.И.Грудинского, погибшего в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. СОШ № 24 – имя Бориса Рукавицына, командира танкового взвода, погибшего 21 апреля 1945 года в боях за Берлин. СОШ № 11 – имя С.К.Костина, учителя этой школы, ветерана Великой Отечественной войны, награжденного двумя орденами Славы, двумя орденами Великой Отечественной войны, двумя орденами «Красная звезда» и несколькими десятками медалей.

В школах № 1, 17 и Рыбинском кадетском корпусе созданы музеи, посвященные подвигу земляков в годы Великой отечественной войны. В СОШ № 1 – выпускникам школы № 1 и учительству в годы войны, в школе № 17 – Роману Судакову, погибшему Аргунском ущелье. Рыбинский кадетский корпус создал музей боевой славы 246-й Шумской стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году в Рыбинске. В нескольких школах установлены мемориальные доски в честь выпускников, погибших, выполняя воинский долг в годы Афганской войны, в период Чеченских событий.

– День Героев Отечества – возможность в очередной раз осознать главное благо нашей жизни – мир! Каждая школа города Рыбинска свято хранит память о ветеранах Великой отечественной войны, долгие годы сотрудничавших с ученическим и педагогическим сообществом, о своих выпускниках, совершивших подвиг, защищая Отечество и его граждан в послевоенные годы, – отметила Светлана Смирнова, первый заместитель директора департамента образования. – Цель патриотической акции, которую провели в городских школах 9 декабря, – в необходимости осмысления нашими детьми подвига соотечественников всех поколений, возможности задуматься, что каждый из нас уже сделал для мирной жизни и что может сделать.

Все пользователи социальной сети ВКонтакте на странице Департамента образования могут посмотреть видеоэкскурсии по школьным музеям и тематические видеофильмы, посвященные ныне живущим детям войны и ветеранам Великой Отечественной войны. Поиск материалов по хештегу #ГероиОтечестваРыбинск2021.

Пресс-служба администрации города Рыбинска