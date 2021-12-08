НаШествие без шествия

08.12.2021, 16:20, Детали

Теги: Безопасность, Здравоохранение, Праздник

18 декабря в Рыбинске пройдет НаШествие Дедов Морозов.

В этом году фестиваль состоится без традиционного массового шествия по Крестовой, но в городе будет работать множество тематических площадок.

Программа праздника:

На площади ДС «Полет» с 12 до 13:30 – спортивный праздник «Зарядись на Новый год». Горожанам и гостям Рыбинска предлагают присоединиться к разминке, пробежать 5 или 10 км. Специально для детей от 4 до 6 лет – дистанция 300 метров. В программе – зрелищные забеги Дедов Морозов и Снегурочек на дистанции 30 м и забеги в валенках.

С 15 до 18:30 часов на парковке у «Полета» — автофлешмоб «Мороз за рулем».

На Стоялой с 11 до 18 часов будут работать фотозоны и праздничная ярмарка.

На Красной площади фотозона будет работать с 12 до 18 часов.

В 15 часов – игровая программа «Зимние забавы».

С 16 до 16:30 — танцевальная программа с оркестром им. А. Шацкого

16:30 — концертная программа оркестра им. А. Шацкого

17:00 — старт благотворительной акции «Елка желаний».

В 17:15 начнется волшебство. На главной елке города Дед Мороз зажжет огни. Затем — концертная программа эстрадно-джазового ансамбля «Voice»

В Театральном дворике РДТ с 11 до 18 часов будет работать фотозона.

С 11:30 до 12 часов актеры представят игровую программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кукольный театр с 10 до 11:30 приглашает в Театр на подушках. Спектакль «Игрушки». Для зрителей в фойе организованы фотозоны.

В Рыбинском музее заповеднике 18 декабря с 11 до 18 часов будут работать выставки детского творчества «Снежная сказка», «Новогодние игрушки» и выставка восковых фигур.

Музей «Советская эпоха» подготовил турперфоманс «Новогодний голубой огонек». Начало в 15 часов.

В 16:00 – открытие арт-объекта «Музыкальная елка».

ОКЦ приглашает на показы в Виртуальный концертный зал.

В 10 и 12 часов — Ганс Христиан Андерсен. «Снежная королева». Сказку читает Ольга Будина

В 18:30 «Танго-феерия». Solo Tango Orquesta.

Здесь же в 15 часов начнется новогодний квест для всей семьи или «Как Эльф подарки возвращал».

В БИЦ «Радуга» с 10 до 12 часов — новогодний квест «ДедМорозные приключения».

От стоянки возле городского сквера четыре рейса совершит новогодний экскурсионный автобус. Отправление «ДедМоробуса» в 11, 12, 14 и 15 часов.

ДК «Вымпел» в 10:30 приглашает на бал-маскарад «День Рождения Снежинки» с Дедом Морозом из Великого Устюга.

Во Дворце молодежи в 12 часов начнется интерактивная программа «Чудеса под Новый год».

ДК «Слип» в 13 часов ждет гостей на детский праздник «В ожидании чудес».

ДК «Волжский» приглашает на праздничный концерт «Новогодний тарарам или в ожидании Деда Мороза». Начало в 14 часов.

В КДК «Переборы» в 14:30 начнется анимационная программа «Музыкальный теремок».

Онлайн-мероприятия:

С 1 по 18 декабря ДК «Вымпел» на своей странице в ВК проводит фотоконкурс «Карнавальное шествие».

Библиотечная система Рыбинска с 10 по 18 декабря приглашает принять участие в онлайн-акции «Энциклопедия Деда Мороза», челлендже «Передай другому настроение» и конкурсе «Стихи под ёлочкой». Подробности – в группе сообщества в ВК.

Театр кукол 18 декабря в 10 часов опубликует в своей группе в ВК видеопоздравление Деда Мороза и Снегурочки с наступающим 2022 годом.