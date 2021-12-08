НаШествие без шествия
08.12.2021, 16:20, Детали
Теги: Безопасность, Здравоохранение, Праздник
18 декабря в Рыбинске пройдет НаШествие Дедов Морозов.
В этом году фестиваль состоится без традиционного массового шествия по Крестовой, но в городе будет работать множество тематических площадок.
Программа праздника:
На площади ДС «Полет» с 12 до 13:30 – спортивный праздник «Зарядись на Новый год». Горожанам и гостям Рыбинска предлагают присоединиться к разминке, пробежать 5 или 10 км. Специально для детей от 4 до 6 лет – дистанция 300 метров. В программе – зрелищные забеги Дедов Морозов и Снегурочек на дистанции 30 м и забеги в валенках.
С 15 до 18:30 часов на парковке у «Полета» — автофлешмоб «Мороз за рулем».
На Стоялой с 11 до 18 часов будут работать фотозоны и праздничная ярмарка.
На Красной площади фотозона будет работать с 12 до 18 часов.
В 15 часов – игровая программа «Зимние забавы».
С 16 до 16:30 — танцевальная программа с оркестром им. А. Шацкого
16:30 — концертная программа оркестра им. А. Шацкого
17:00 — старт благотворительной акции «Елка желаний».
В 17:15 начнется волшебство. На главной елке города Дед Мороз зажжет огни. Затем — концертная программа эстрадно-джазового ансамбля «Voice»
В Театральном дворике РДТ с 11 до 18 часов будет работать фотозона.
С 11:30 до 12 часов актеры представят игровую программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Кукольный театр с 10 до 11:30 приглашает в Театр на подушках. Спектакль «Игрушки». Для зрителей в фойе организованы фотозоны.
В Рыбинском музее заповеднике 18 декабря с 11 до 18 часов будут работать выставки детского творчества «Снежная сказка», «Новогодние игрушки» и выставка восковых фигур.
Музей «Советская эпоха» подготовил турперфоманс «Новогодний голубой огонек». Начало в 15 часов.
В 16:00 – открытие арт-объекта «Музыкальная елка».
ОКЦ приглашает на показы в Виртуальный концертный зал.
В 10 и 12 часов — Ганс Христиан Андерсен. «Снежная королева». Сказку читает Ольга Будина
В 18:30 «Танго-феерия». Solo Tango Orquesta.
Здесь же в 15 часов начнется новогодний квест для всей семьи или «Как Эльф подарки возвращал».
В БИЦ «Радуга» с 10 до 12 часов — новогодний квест «ДедМорозные приключения».
От стоянки возле городского сквера четыре рейса совершит новогодний экскурсионный автобус. Отправление «ДедМоробуса» в 11, 12, 14 и 15 часов.
ДК «Вымпел» в 10:30 приглашает на бал-маскарад «День Рождения Снежинки» с Дедом Морозом из Великого Устюга.
Во Дворце молодежи в 12 часов начнется интерактивная программа «Чудеса под Новый год».
ДК «Слип» в 13 часов ждет гостей на детский праздник «В ожидании чудес».
ДК «Волжский» приглашает на праздничный концерт «Новогодний тарарам или в ожидании Деда Мороза». Начало в 14 часов.
В КДК «Переборы» в 14:30 начнется анимационная программа «Музыкальный теремок».
Онлайн-мероприятия:
С 1 по 18 декабря ДК «Вымпел» на своей странице в ВК проводит фотоконкурс «Карнавальное шествие».
Библиотечная система Рыбинска с 10 по 18 декабря приглашает принять участие в онлайн-акции «Энциклопедия Деда Мороза», челлендже «Передай другому настроение» и конкурсе «Стихи под ёлочкой». Подробности – в группе сообщества в ВК.
Театр кукол 18 декабря в 10 часов опубликует в своей группе в ВК видеопоздравление Деда Мороза и Снегурочки с наступающим 2022 годом.
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