Оператор Tele2 упростил процедуру переноса номера – теперь это доступно в приложении ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Оператор Tele2 упростил процедуру переноса номера – теперь это доступно в приложении

08.12.2021, 10:40, Новости
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По сообщению Tele2, перед процедурой переноса номера клиенту необходимо скачать два приложения – «Мой Tele2» и «Госключ», а затем заказать на дом SIM оператора с саморегистрацией.

Сделать это можно на сайте или в приложении Tele2, на крупнейших маркетплейсах или в сетях крупных ретейлеров.

В приложении «Мой Tele2» достаточно будет отсканировать штрих-код на упаковке SIM-карты и указать желаемую дату переноса. Затем приложение переведет клиента в «Госключ», где нужно будет подписать новый договор в электронном виде.

– Мы предлагаем клиентам подключиться к нашей сети без посещения салона: договор и заявление на перенос можно подписать в онлайн-формате, – рассказал директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. – Подключение с помощью «Госключа» удобно, безопасно и быстро для абонентов. Единожды получив электронную подпись, клиент получит возможность использовать ее в будущем для других целей – подписания трудовых договоров, договоров купли-продажи и аренды.

По данным ЦНИИС, с 2014 года на российском рынке было перенесено 21,5 млн номеров. При этом с начала 2021 года общее число портаций увеличилось на 3 млн – прирост составил почти 17%.

В августе 2021 года Tele2 первой в России предложила клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ». Это стало одним из новых способов удаленного заключения договоров согласно закону, который вступил в силу 1 июня 2021 года.




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