6 причин выбрать легальную букмекерскую контору

08.12.2021, 9:17, Детали

Теги: Интернет, Спорт, Технологии

Решив ставить на исход спортивных событий, каждый беттер хочет найти лучшую букмекерскую контору. Раньше многие пользовались услугами зарубежных БК, но с появлением ЦУПИС пространство для их деятельности сильно сузилось.

На «арене» появилось много легальных букмекеров, работающих на основе специальной лицензии. Ярким примером можно назвать надежную БК 888 , которая предлагает беттерам выгодные условия. Помимо нее на рынке есть немало других контор. В чем же их преимущества? Давайте разберем основные из них.

Защита в юридическом плане

Стоит начать с того факта, что любой легальный букмекер подчиняется нормам российского законодательства. Это значит, что в случае возникновения спорных моментов и ситуаций можно рассчитывать на поддержку со стороны государственных инстанций.

Если беттер не может самостоятельно решить вопрос, тогда можно обратиться в суд или специальный орган, занимающийся спорными ситуациями. В этом случае игрок может чувствовать себя более уверенно, и знать, что всегда может обратиться за помощью к государству.

Комфортные условия

Каждый желающий сможет легко найти и открыть сайт легального букмекера. Такие интернет-ресурсы обладают удобной навигацией и понятной структурой. Кроме этого, для входа не нужно включать VPN и придумывать другие ухищрения, чтобы обойти систему.

Игрокам достаточно ввести в поиске необходимые запросы, и найти в выдаче подходящую БК. В таких условиях можно не волноваться, что слетит VPN, и все операции пропадут. Кроме этого, «сайты-зеркала» и прочие нелегальные компании представляют дискомфорт в плане поиска. Многие сайты такого типа просто нерабочие.

Надежные счета

Ставки в нелегальных конторах – это постоянных страх, что букмекер закроется, и денежные средства просто пропадут со счетов. Дополнительно стоит отметить, что государство отслеживает переводы на счет нелегальных букмекеров. Это значит, что с внесением денег на такие счета могут возникнуть серьезные проблемы. Никакие заманчивые предложения от нелегалов точно не стоят подобного риска.

Отсутствие языковых барьеров

Это существенное преимущество легальных букмекеров. Каждый из них предлагает удобный и понятный интерфейс на государственном языке. Разобраться с ним очень легко и просто, что исключает возникновения серьезных проблем.

С зарубежными БК ситуация обстоит сложнее. Большинство из них использует интерфейс на иностранном языке. Это приводит к серьезным проблемам:

отсутствие выплат;

невозможность получить консультацию;

невозможность решить трудности, связанные с внесение средств на счет.

Кроме этого, невозможно обратиться в службу поддержки в случае возникновения спорных моментов.

Вклад в развитие спорта

Несколько лет назад в стране был принят закон, который обязал российских легальных букмекеров перечислять определенный процент от прибили спортивным федерациям и лигам, по которым делают ставки. В результате указанные организации получили поддержку в размере более 1 млрд. рублей. Это позволило значительно усовершенствовать базу тренировок.

Внимательное отношение к жалобам и отзывам

Обратная связь от беттеров позволяет существенно улучшить сервисы, и устранить недочеты, которые доставляют дискомфорт. Легальные букмекерские конторы в этом плане являются более внимательными, поскольку им важно поддерживать репутацию и попадать на лидирующие позиции. Они детально изучают отзывы и жалобы, и стараются оперативно исправлять недочеты. В это время нелегальные БК вовсе не публикуют плохие отзывы, и затягивают рассмотрение жалоб.

Легальные букмекерские конторы – это будущее ставок на спорт. Они предлагают выгодные условия, заботятся о комфорте клиентов, а также оперативно реагируют на обратную связь.