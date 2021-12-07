В Рыбинске неплательщика выселили из благоустроенной квартиры

07.12.2021, 14:56, Новости

Теги: Бюджет, ЖКХ

В Рыбинске неплательщик за жилищно-коммунальные услуги переехал из благоустроенной однокомнатной квартиры в комнату в общежитии.

Выселение из муниципального жилищного фонда состоялось по решению суда.

Работа с должниками специалистами МКУ «Жилкомцентр» ведется постоянно. В настоящее время они пытаются вразумить нанимателей девяти квартир, в которых жильцы не платили по договору социального найма свыше шести месяцев. В результате четыре квартиросъемщика в добровольном порядке погасили задолженность, в отношении пяти материалы подготовлены для направления в суд.

— Очень печально, что жильцы не следят за жильем, не соблюдают платежную дисциплину. А если попали в сложную ситуацию, не пытаются найти выход, не идут на контакт. Но выход есть всегда, мы идем навстречу, заключаем соглашение о рассрочке платежей. Выселение – это крайняя мера, — поясняет директор МКУ «Жилкомцентр» Анна Костина.

После процедуры выселения квартиру отмоют и очистят от мусора, вынесут старую мебель, проведут дезинфекцию, и только после этого предложат очередникам. В настоящее время в городе 1500 семей нуждаются в улучшении жилищных условий.

Пресс-служба администрации города Рыбинска