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1,6 процента соискателей работы в Ярославской области – пенсионеры

07.12.2021, 11:22, Детали
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Почти 50 тысяч резюме от соискателей пенсионного возраста (мужчины от 61 года и женщины от 56 лет) зафиксировано в ноябре 2021 года на hh.ru.

Это 1,4% от общего числа активных соискателей в России.

В Ярославской области на соискателей пенсионного возраста в ноябре пришлось 1,6% резюме – это 12 место в стране. Примерно две трети таких соискателей – мужчины.

Наиболее заинтересованные в работе пенсионеры-соискатели проживают в Ленинградской области (2,2%), Московской области (2%), Калининградской области и Санкт-Петербурге (по 1,8%).

Мужчины в возрасте 61+ чаще всего претендуют на вакансии в профессиональных областях «Производство, сельское хозяйство» (16%), «Строительство, недвижимость» (13%) и «Административный персонал» (10%). В свою очередь, женщины старше 56 лет обычно размещают резюме в сферах «Бухгалтерия» (16%), «Административный персонал» (15%) и «Продажи» (9%).

В качестве ключевых навыков при трудоустройстве соискатели пенсионного возраста указывают умение пользоваться ПК и работать в команде, грамотную речь, организаторские навыки, деловую переписку и ведение переговоров.

Аналитики отмечают, что самой востребованными традиционно являются соискатели в профессиональной сфере «Продажи». Их доля в общем количестве предложений работодателей Ярославской области в ноябре составила 30%.

Вакансии для рабочего персонала составили 16%, доля сотрудников производственной сферы – 15%, административного персонала – 11%. Пятерку профессиональных областей по количеству размещённых резюме закрывает «Информационные технологии», на которую пришлось 10% предложений работодателей.

Наименее популярными у работодателей профсферами в ноябре стали: «Высший менеджмент», «Госслужба, НКО», «Инсталляция и сервис», «Добыча сырья», «Искусство, развлечения, массмедиа», «Домашний персонал», «Юристы», «Закупки», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» – на их долю пришлось не более 1% размещенных вакансий.




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