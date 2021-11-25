На улице Моторостроителей начинаются работы по установке линии электроосвещения

25.11.2021, 16:25, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

До 25 декабря подрядчик должен закончить работы по установке опор уличного освещения и подключению.

Новые фонари появятся не только на отремонтированной проезжей части, но и вдоль тротуаров и велосипедной дорожки.

— Вдоль проезжей части будет установлено 65 столбов освещения. На тротуарах и велодорожке — 137. Сейчас рабочие ведут подготовительные работы, для того чтобы можно было приступить непосредственно к монтажу освещения, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Кроме новой линии электроосвещения, почти на каждом пешеходном переходе на улице Моторостроителей установят желтые мигающие светофоры Т7. Автоматические регулировщики появятся у образовательных учреждений и крупных магазинов.

Пресс-служба администрации Рыбинска