Большая часть уволившихся ярославцев сделали это по собственному желанию

25.11.2021, 12:20, Детали

Теги: Безработица, Работа

Служба исследований hh.ru провела анализ причин увольнений работниками в России, и выяснила, что самыми распространенными являются уходы по собственному желанию.

Анализ составлен на основе ежеквартальных опросов настроений работников на рынке труда, в которых принимают участие не менее 20 тыс. респондентов по всей стране.

Увольнение по собственному желанию: личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочим (III кв. 2021: Россия – 59%, Ярославская область – 56%).

Пик увольнений по собственному желанию в Ярославской области был зафиксирован в 1 квартале 2021 года – 68%, доля этой причины составила 61% во 2 квартале текущего года и 59% в третьем по России в целом, по Ярославской области – 62% и 56% соответственно.

Лидерами по увольнениям по собственному желанию осенью 2021 года стали работники, занятые в сфере продаж (68%), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64%). Реже остальных по собственному желанию покидают компанию-работодателя студенты и молодые специалисты (49%) и сотрудники безопасности (50%).

Среди регионов в топ-15 вошли работники из Ульяновской (76%), Брянской и Белгородской областей (по 67% в каждой области). Ярославская область по доле уволившихся по собственному желанию в 3 квартале текущего года заняла 39 место в стране.