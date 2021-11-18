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Благоустройство в Волжском парке завершено

18.11.2021, 16:15, Новости
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Волжский парк стал самым масштабным объектом реконструкции в Рыбинске за последние 30 лет. Ремонт проходил в рамках проекта «Решаем вместе».

Благоустройство Волжского парка проводилось в два этапа. Первый — заключался в прокладке коммуникаций. Водоканал заменил вдоль парка водопроводные трубы. Под реконструируемыми участками были уложены 4,7 километра кабельных линий для освещения. Параллельно с этими работами проводился ремонт балюстрады и прокладка тротуаров с велодорожкой.

Вторым этапом реконструкции парка стало асфальтирование пешеходных зон и установка архитектурных форм.

Сейчас благоустройство в Волжском парке закончено.

— В Волжском парке заменены почти 18 тыс. кв. метров покрытия – асфальта и плитки, установлены новые архитектурные формы — сцена, скамейки, качели, скейт-площадка. Появились велодорожка и дорожки для скандинавской ходьбы с покрытием из гранитного отсева. Высажены 69 молодых сортовых деревьев, подключены 200 светильников, — рассказывает Денис Добряков, глава Рыбинска. – Парк стал самым крупным объектом благоустройства в городе за последние 30 лет.

Общая стоимость работ на двух участках Волжского парка составила более 40 миллионов рублей. Отдельно средства в размере 20 миллионов были выделены на велодорожку, которая связала благоустраиваемые зоны отдыха. Деньги были выделены из регионального бюджета с учетом местного финансирования.

Согласно контакту, подрядчик будет нести гарантийные обязательства по Волжскому парку в течение пяти лет.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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