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За 80 лет Рыбинская ГЭС выработала 79 млрд кВт·ч электроэнергии

18.11.2021, 10:22, Новости
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18 ноября 1941 года в сеть включен первый агрегат Рыбинской гидроэлектростанции. За 80 лет шесть гидроагрегатов Рыбинской ГЭС выработали 79 млрд кВт·ч «зеленой» электроэнергии.

Решение о строительстве гидроузла было принято 14 сентября 1935 года. Проектными работами руководили опытные гидротехники С. Я. Жук, В. Д. Журин и Г. А. Чернилов. Здесь внедрены новые строительные материалы, наиболее передовые технологии и техника. Реализация проекта позволила обеспечить развивающуюся промышленность страны электроэнергией и судоходство на Верхней Волге. На момент строительства Рыбинская ГЭС стала второй по мощности в Европе после ДнепроГЭС.

В условиях большого дефицита мощности в энергосистеме в годы Великой Отечественной войны ГЭС обеспечила бесперебойное электроснабжение Москвы. Рыбинские гидроэнергетики получили медали «За оборону Москвы», переходящее Красное знамя наркомата электростанций, которое каждый год вручалось лучшей станции страны, было передано в Рыбинск на вечное хранение.

Сегодня на ГЭС полным ходом идет обновление, гидроэнергетики меняют последний гидроагрегат, который отработал более 70 лет. В ближайшее время начнется реконструкция гидротехнических сооружений.




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