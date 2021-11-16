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Как выбрать телевизор в интернет-магазине?

16.11.2021, 16:28, Детали
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Современные производители аудио- и видеотехники предлагают на рынок такое количество моделей телевизоров, что разобраться в них порой бывает не просто сложно, а даже невозможно. Однако выбор делать все-таки нужно, а потому давайте разберемся с теми характеристиками, которые следует принять во внимание. Для примера будем использовать каталог, который предлагает интернет-магазин Kaup24.ee.

Торговая марка

Один из самых важных критериев. Покупать необходимо технику от ведущих производителей – иначе велика вероятность, что вы попадете на некому не известную фирму. В каталоге Kaup24.ee представлены как известные на весь мир марки, так и новые, которые только выводятся на рынок. Покупая вторые, у вас возникает настоящая возможность сэкономить, только следует почитать отзывы об этой марке, поскольку может быть, что у нее ограниченный функционал или снижено качество изображения.

Характеристики экрана

Большинство моделей, представленных в каталоге, относятся к категории светодиодных и OLED. Это самые распространенные типы, востребованные на сегодняшний момент.

Размеры экрана

Сегодня их принято измерять в дюймах, а главный критерий – это не длина и высота, а длина диагонали. Ее подбирают в зависимости от размеров помещения, где телевизор будет находиться.

Наличие Smart TV

Его присутствие дает возможность телевизору показывать большое количество программ без дополнительных блоков и приспособлений.

Конструкция экрана

Она может быть изогнутой и нет. Простые распространены, а вот изогнутых достаточно мало, да и стоят они дороже.

Класс энергоэффективности

От этого зависит, сколько электричества будет потреблять этот телевизор. Чем выше класс, тем меньше потребление. А++ будет приемлем для нормального телевизора, А+ немного хуже, однако тоже подойдет, а вот В или С уже не слишком хороший вариант.

Наличие Wi-fi

Эта опция (вернее, ее присутствие) говорит о том, что телевизор самостоятельно подсоединяется к Интернету и может транслировать контент оттуда без использования компьютера или планшета. Очень удобная функция, благо, она присутствует в большинстве телевизоров, представленных в этом интернет-магазине.

Перечисленные 7 параметров в полной мере определяются весь функционал современного телевизора. Исследуйте их, и вы сможете подобрать тот вариант, который подойдет именно вам и вашей семье!




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