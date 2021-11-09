На площади Дерунова заканчиваются работы по обустройству дорожек и началась консервация фонтана

09.11.2021, 14:47, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

Ремонт двух тротуаров, примыкающих к перекрёстку улицы Чкалова с улицей Свободы, изначально не вошёл в общий объем работ по благоустройству площади.

Работы на этом участке были запланированы на 2022 год. Но по поручению главы Рыбинска Дениса Добрякова были изысканы средства, и ремонт дорожек закончат уже на этой неделе.

Работы по ремонту тротуаров на площади Дерунова подходят к завершению. Подрядная организация заканчивает укладку плитки.

— Площадь Дерунова, преобразившаяся благодаря губернаторскому проекту «Решаем вместе», имела из-за этой зоны незаконченный вид. Глава Рыбинска указал на недочёт и поручил исправить его. Были изысканы средства в размере почти полумиллиона рублей. И в самое ближайшее время в благоустройстве площади можно будет поставить точку, — прокомментировал первый заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Весной участок газона между тротуарами засеют травой.

Стоимость работ по благоустройству главной площади Рыбинска составила 39 миллионов рублей. 25 миллионов были выделены по губернаторскому проекту «Решаем вместе» по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». 14 миллионов рублей — дополнительное целевое финансирование из областного бюджета.

Кроме этого, здесь началась работа по консервации нового фонтана.

Прежний фонтан на площади Дерунова не утепляли перед зимовкой. Достаточно было осушить чашу от воды и продуть трубопроводы, чтобы не оставалось влаги. Новый — объект технически непростой, имеет сложные инженерные конструкции, чтобы сохранить работоспособность фонтана требуется более серьёзная консервация.

Процесс включает несколько этапов работы. В начале из фонтана полностью слили воду. Всю конструкцию просушили, чтобы в морозы не произошёл разрыв трубопроводов. Сегодня рабочие приступили непосредственно к консервации.

— Мы проконсультировались со специалистами компании, где был изготовлен фонтан. Они порекомендовали нам следующее техническое решение: снять часть металлических решеток, на их места установить деревянные щиты, а сверху щиты закрыть резиновым покрытием. Так внутрь фонтана не будет попадать снежная масса, — рассказала директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов.

В течение двух дней рабочие закончат консервацию фонтана на площади Дерунова.

Благоустройство площади Дерунова вместе с фонтаном проходило в рамках губернаторского проекта по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе». Первый пробный пуск фонтана состоялся в День города. Постоянный режим работы фонтан начал с 1 сентября.

Пресс-служба администрации Рыбинска