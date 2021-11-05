Рыбинск ставит антирекорды

05.11.2021, 11:13, Главное

Теги: Здоровье, Здравоохранение, Общество

В Рыбинске за последние 7 дней (с 29 октября по 5 ноября) коронавирусную инфекцию диагностировали у 314 человек. За предыдущий период было выявлено 233 заболевших.

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели 1942 человека. Доля Рыбинска выросла до 16,17 процента (на прошлой неделе была 12,54).



Дата Всего в Рыбинске За неделю Всего по области За неделю Доля Рыбинска на 23 июля 4218 83 48141 1411 5,88% на 30 июля 4296 78 49535 1394 5,60% на 6 августа 4378 82 50924 1389 5,90% на 13 августа 4397 19 52306 1382 1,37% на 20 августа 4410 13 53669 1363 0,95% на 27 августа 4433 23 55025 1356 1,70% на 03 сентября 4459 26 56358 1333 1,95% на 10 сентября 4510 51 57682 1324 3,85% на 17 сентября 4542 32 59001 1319 2,43% на 24 сентября 4617 75 60332 1331 5,63% на 1 октября 4691 74 61726 1394 5,31% на 8 октября 4821 130 63218 1492 8,71% на 15 октября 4968 147 64822 1604 9,16% на 22 октября 5151 183 66562 1740 10,52% на 29 октября 5384 233 68420 1858 12,54% на 5 ноября 5698 314 70362 1942 16,17%

Напомним, до празднования Дня города доля Рыбинска составляла 5,8 процентов (в среднем за три недели), а после него – всего 1,5 процента (в среднем за 4 недели). В последующие недели доля постепенно вернулась к «нормальному» значению – 5,5 процентов и с тех пор выросла в три раза.

Всего заболевших в регионе: – 70 362 (Ярославль – 36429; Рыбинск – 5698; Ростовский МР – 4025; г. о. Переславль-Залесский – 4275; Тутаевский МР -2589; Ярославский МР – 2908; Угличский МР – 3252; Борисоглебский МР – 1499; Некрасовский МР – 1621; Гаврилов-Ямский МР – 1302; Пошехонский МР – 993; Рыбинский МР – 883; Даниловский МР – 1082; Мышкинский МР – 599; Большесельский МР – 659; Некоузский МР – 807; Любимский МР – 761; Первомайский МР – 589; Брейтовский МР – 391).

Выздоровевших – 59 154 человека, умерших – 1409 человек. Всего госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 2988 пациента: 1958 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 1030 с типичной клиникой COVID-19.