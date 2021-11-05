Рыбинск ставит антирекорды ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Рыбинск ставит антирекорды

05.11.2021, 11:13, Главное
Теги: , ,

В Рыбинске за последние 7 дней (с 29 октября по 5 ноября) коронавирусную инфекцию диагностировали у 314 человек. За предыдущий период было выявлено 233 заболевших.

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели 1942 человека. Доля Рыбинска выросла до 16,17 процента (на прошлой неделе была 12,54).
 

Дата

Всего в Рыбинске

За неделю

Всего по области

За неделю

Доля Рыбинска

на 23 июля

4218

83

48141

1411

5,88%

на 30 июля

4296

78

49535

1394

5,60%

на 6 августа

4378

82

50924

1389

5,90%

на 13 августа

4397

19

52306

1382

1,37%

на 20 августа

4410

13

53669

1363

0,95%

на 27 августа

4433

23

55025

1356

1,70%

на 03 сентября

4459

26

56358

1333

1,95%

на 10 сентября

4510

51

57682

1324

3,85%

на 17 сентября

4542

32

59001

1319

2,43%

на 24 сентября

4617

75

60332

1331

5,63%

на 1 октября

4691

74

61726

1394

5,31%

на 8 октября

4821

130

63218

1492

8,71%

на 15 октября

4968

147

64822

1604

9,16%

на 22 октября

5151

183

66562

1740

10,52%

на 29 октября

5384

233

68420

1858

12,54%

на 5 ноября

5698

314

70362

1942

16,17%

Напомним, до празднования Дня города доля Рыбинска составляла 5,8 процентов (в среднем за три недели), а после него – всего 1,5 процента (в среднем за 4 недели). В последующие недели доля постепенно вернулась к «нормальному» значению – 5,5 процентов и с тех пор выросла в три раза.

Всего заболевших в регионе: – 70 362 (Ярославль – 36429; Рыбинск – 5698; Ростовский МР – 4025; г. о. Переславль-Залесский – 4275; Тутаевский МР -2589; Ярославский МР – 2908; Угличский МР – 3252; Борисоглебский МР – 1499; Некрасовский МР – 1621; Гаврилов-Ямский МР – 1302; Пошехонский МР – 993; Рыбинский МР – 883; Даниловский МР – 1082; Мышкинский МР – 599; Большесельский МР – 659; Некоузский МР – 807; Любимский МР – 761; Первомайский МР – 589; Брейтовский МР – 391).

Выздоровевших – 59 154 человека, умерших – 1409 человек. Всего госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 2988 пациента: 1958 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 1030 с типичной клиникой COVID-19.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

02.11 / Врач-педиатр в Ярославле может получать до 145 тыс. рублей, если прошёл обучение по лечению COVID-19

02.11 / В Рыбинске отметят День народного единства

02.11 / Примирение с делом

30.10 / В Рыбинске открыли четвертый выездной пункт вакцинации

29.10 / Есть и хорошие новости

27.10 / 19% жителей Рыбинска уже стали участниками Всероссийской переписи населения

26.10 / Стремимся к нулю

26.10 / Лишь 10 процентов соискателей из Ярославской области готовы вакцинироваться ради работы

25.10 / Статистика вакцинации от коронавируса в России по регионам

25.10 / В Рыбинске продолжается вакцинация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика