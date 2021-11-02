Врач-педиатр в Ярославле может получать до 145 тыс. рублей, если прошёл обучение по лечению COVID-19

02.11.2021, 11:31, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение, Работа

Сервис по поиску работы SuperJob в октябре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Врач-педиатр» в коммерческих клиниках.

Наиболее востребованы врачи-педиатры со стажем работы от 3 лет, имеющие опыт работы в коммерческой клинике и сертификаты по другим врачебным специализациям. Зарплатный максимум для врача-педиатра в Москве составляет 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 220 тыс. руб., в Ярославле — 145 тыс. руб.

Среднерыночная зарплата в Ярославле составляет 63 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы до одного года и с высшим образованием, со знанием основ и особенностей фармакотерапии детского возраста и наличием действующего сертификата по специальности «Педиатрия» или прошедшим послевузовскую переподготовку с профподготовкой по специальности, а также со знанием современных методов профилактики, диагностики и лечения детских заболеваний, основ и особенностей фармакотерапии детского возраста, основ законодательства РФ о здравоохранении и современных стандартов оказания медицинской помощи зарабатывают от 30 до 35 тыс. рублей.

Врачи со стажем от одного года и опытом работы с электронными картами могут получать от 35 до 45 тыс. рублей. Специалист с опытом работы в коммерческих клиниках и стажем от трех лет может получать от 45 до 68 тыс. рублей, а врач-педиатр со стажем от пяти лет, наличием действующего сертификата по другой врачебной специализации и прохождением обучения по коронавирусной инфекции COVID-19 зарабатывает от 68 до 145 тыс. рублей.

Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 38 лет, в 84% − женщины. 100% из кандидатов имеют высшее образование, 28% готовы к переезду, 44% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 4,8 года.

Должностные обязанности врача-педиатра:

● амбулаторно-поликлинический прием детей;

● врачебный патронаж;

● профилактический осмотр детей первого года жизни, оценка физического и нервно-психического развития, назначение рекомендаций по режиму, питанию, специфической и неспецифической профилактике рахита;

● составление и контроль соблюдения календаря профилактических прививок;

● направление детей на обследования, осмотры к врачам-специалистам;

● осмотр детей перед поступлением в дошкольные учреждения и школы, детей, направляемых в оздоровительные учреждения;

● диагностика, лечение и профилактика заболеваний;

● посещение больных детей на дому;

● направление детей на лечение в стационар;

● реабилитация детей с хроническими патологиями;

● оценка результатов лечебных мероприятий;

● ведение электронных медицинских карт;

● ведение медицинской документации.