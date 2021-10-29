Есть и хорошие новости

29.10.2021, 11:30, Главное

Теги: Здоровье, Здравоохранение, Общество, Праздник

В Рыбинске за 7 дней (с 22 по 29 октября) коронавирусную инфекцию диагностировали у 233 человек. За предыдущий период было выявлено 183 заболевших.

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели 1858 человека (за последние сутки выявлено антирекордные 280 случаев). Доля Рыбинска составила уже 12,54 процента (на прошлой неделе была 10,52).

Но есть и хорошие новости – у врио губернатора региона Михаила Евраева появился личный профиль в Instagram (про TikTok не сообщается).



Дата Всего в Рыбинске За неделю Всего по области За неделю Доля Рыбинска на 23 июля 4218 83 48141 1411 5,88% на 30 июля 4296 78 49535 1394 5,60% на 6 августа 4378 82 50924 1389 5,90% на 13 августа 4397 19 52306 1382 1,37% на 20 августа 4410 13 53669 1363 0,95% на 27 августа 4433 23 55025 1356 1,70% на 03 сентября 4459 26 56358 1333 1,95% на 10 сентября 4510 51 57682 1324 3,85% на 17 сентября 4542 32 59001 1319 2,43% на 24 сентября 4617 75 60332 1331 5,63% на 1 октября 4691 74 61726 1394 5,31% на 8 октября 4821 130 63218 1492 8,71% на 15 октября 4968 147 64822 1604 9,16% на 22 октября 5151 183 66562 1740 10,52% на 29 октября 5384 233 68 420 1858 12,54%

Напомним, до празднования Дня города доля Рыбинска составляла 5,8 процентов (в среднем за три недели), а после него – всего 1,5 процента (в среднем за 4 недели). В последующие недели доля постепенно вернулась к «нормальному» значению – 5,5 процентов и теперь продолжает расти.

Всего заболевших в регионе: – 68 420 (Ярославль – 35485; Рыбинск – 5384; Ростовский МР -3941; г.о.Переславль-Залесский — 4184; Тутаевский МР -2532; Ярославский МР – 2786; Угличский МР -3146; Борисоглебский МР – 1492; Некрасовский МР -1596; Гаврилов-Ямский МР – 1290; Пошехонский МР – 969; Рыбинский МР – 832; Даниловский МР – 1056; Мышкинский МР – 584; Большесельский МР – 648; Некоузский МР – 791; Любимский МР – 740; Первомайский МР – 580; Брейтовский МР – 384).

Выздоровевших – 58497 человек, умерших – 1367 человек. Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 3062 пациента: 2070 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 992 с типичной клиникой COVID-19.