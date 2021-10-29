Есть и хорошие новости
29.10.2021, 11:30, Главное
Теги: Здоровье, Здравоохранение, Общество, Праздник
В Рыбинске за 7 дней (с 22 по 29 октября) коронавирусную инфекцию диагностировали у 233 человек. За предыдущий период было выявлено 183 заболевших.
Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели 1858 человека (за последние сутки выявлено антирекордные 280 случаев). Доля Рыбинска составила уже 12,54 процента (на прошлой неделе была 10,52).
Но есть и хорошие новости – у врио губернатора региона Михаила Евраева появился личный профиль в Instagram (про TikTok не сообщается).
|
Дата
|
Всего в Рыбинске
|
За неделю
|
Всего по области
|
За неделю
|
Доля Рыбинска
|
на 23 июля
|
4218
|
83
|
48141
|
1411
|
5,88%
|
на 30 июля
|
4296
|
78
|
49535
|
1394
|
5,60%
|
на 6 августа
|
4378
|
82
|
50924
|
1389
|
5,90%
|
на 13 августа
|
4397
|
19
|
52306
|
1382
|
1,37%
|
на 20 августа
|
4410
|
13
|
53669
|
1363
|
0,95%
|
на 27 августа
|
4433
|
23
|
55025
|
1356
|
1,70%
|
на 03 сентября
|
4459
|
26
|
56358
|
1333
|
1,95%
|
на 10 сентября
|
4510
|
51
|
57682
|
1324
|
3,85%
|
на 17 сентября
|
4542
|
32
|
59001
|
1319
|
2,43%
|
на 24 сентября
|
4617
|
75
|
60332
|
1331
|
5,63%
|
на 1 октября
|
4691
|
74
|
61726
|
1394
|
5,31%
|
на 8 октября
|
4821
|
130
|
63218
|
1492
|
8,71%
|
на 15 октября
|
4968
|
147
|
64822
|
1604
|
9,16%
|
на 22 октября
|
5151
|
183
|
66562
|
1740
|
10,52%
|
на 29 октября
|
5384
|
233
|
68 420
|
1858
|
12,54%
Напомним, до празднования Дня города доля Рыбинска составляла 5,8 процентов (в среднем за три недели), а после него – всего 1,5 процента (в среднем за 4 недели). В последующие недели доля постепенно вернулась к «нормальному» значению – 5,5 процентов и теперь продолжает расти.
Всего заболевших в регионе: – 68 420 (Ярославль – 35485; Рыбинск – 5384; Ростовский МР -3941; г.о.Переславль-Залесский — 4184; Тутаевский МР -2532; Ярославский МР – 2786; Угличский МР -3146; Борисоглебский МР – 1492; Некрасовский МР -1596; Гаврилов-Ямский МР – 1290; Пошехонский МР – 969; Рыбинский МР – 832; Даниловский МР – 1056; Мышкинский МР – 584; Большесельский МР – 648; Некоузский МР – 791; Любимский МР – 740; Первомайский МР – 580; Брейтовский МР – 384).
Выздоровевших – 58497 человек, умерших – 1367 человек. Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 3062 пациента: 2070 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 992 с типичной клиникой COVID-19.
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