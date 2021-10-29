Есть и хорошие новости ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Есть и хорошие новости

29.10.2021, 11:30, Главное
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В Рыбинске за 7 дней (с 22 по 29 октября) коронавирусную инфекцию диагностировали у 233 человек. За предыдущий период было выявлено 183 заболевших.

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели 1858 человека (за последние сутки выявлено антирекордные 280 случаев). Доля Рыбинска составила уже 12,54 процента (на прошлой неделе была 10,52).

Но есть и хорошие новости – у врио губернатора региона Михаила Евраева появился личный профиль в Instagram (про TikTok не сообщается).
 

Дата

Всего в Рыбинске

За неделю

Всего по области

За неделю

Доля Рыбинска

на 23 июля

4218

83

48141

1411

5,88%

на 30 июля

4296

78

49535

1394

5,60%

на 6 августа

4378

82

50924

1389

5,90%

на 13 августа

4397

19

52306

1382

1,37%

на 20 августа

4410

13

53669

1363

0,95%

на 27 августа

4433

23

55025

1356

1,70%

на 03 сентября

4459

26

56358

1333

1,95%

на 10 сентября

4510

51

57682

1324

3,85%

на 17 сентября

4542

32

59001

1319

2,43%

на 24 сентября

4617

75

60332

1331

5,63%

на 1 октября

4691

74

61726

1394

5,31%

на 8 октября

4821

130

63218

1492

8,71%

на 15 октября

4968

147

64822

1604

9,16%

на 22 октября

5151

183

66562

1740

10,52%

на 29 октября

5384

233

68 420

1858

12,54%

Напомним, до празднования Дня города доля Рыбинска составляла 5,8 процентов (в среднем за три недели), а после него – всего 1,5 процента (в среднем за 4 недели). В последующие недели доля постепенно вернулась к «нормальному» значению – 5,5 процентов и теперь продолжает расти.

Всего заболевших в регионе: – 68 420 (Ярославль – 35485; Рыбинск – 5384; Ростовский МР -3941; г.о.Переславль-Залесский — 4184; Тутаевский МР -2532; Ярославский МР – 2786; Угличский МР -3146; Борисоглебский МР – 1492; Некрасовский МР -1596; Гаврилов-Ямский МР – 1290; Пошехонский МР – 969; Рыбинский МР – 832; Даниловский МР – 1056; Мышкинский МР – 584; Большесельский МР – 648; Некоузский МР – 791; Любимский МР – 740; Первомайский МР – 580; Брейтовский МР – 384).

Выздоровевших – 58497 человек, умерших – 1367 человек. Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 3062 пациента: 2070 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 992 с типичной клиникой COVID-19.




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