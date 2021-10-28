За семь месяцев в Рыбинске заменят почти 10 тысяч светильников

28.10.2021, 16:06, Новости

Теги: Бюджет, Горэлектросеть, ЖКХ

В рамках энергосервисного контракта до мая 2022 года включительно в городе должны заменить 9904 уличных светильников. Через семь с половиной лет это позволит городу экономить на уличном освещении до 66% от текущих затрат.

В Рыбинске начинается реализация энергосервисного контракта. Его заключили с ПАО «Ростелеком» сроком на 7,5 лет. По расчетам в результате реализации энергосервисного контракта экономия на расходах на освещение улично-дорожной сети составит двух третей от текущих затрат (до реализации энергоэффективных мероприятий). Например, на данный момент расходы городского бюджета на освещение составляют порядка 46 млн рублей в год. За семь лет они должны сократиться до 18 млн рублей.

– Оплата по энергосервисному контракту подрядчику идет только в том случае, если складывается экономия в результате проведенных мероприятий. Если по каким-либо обстоятельствам экономии не будет, то финансовые риски ложатся на подрядчика. Город не понесет никаких затрат, – рассказала Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

В настоящее время разработана укрупненная Дорожная карта, где прописано, что поэтапно будет делать подрядчик. Подрядчик – ПАО «Ростелеком» проводит закупку необходимых светильников и выбирает организацию, которая непосредственно будет устанавливать эти светильники. Это будет «Рыбинская городская электросеть». В ближайшее время представители подрядной организации совместно со специалистами Управления городского хозяйства проведут общую ревизию имущества с замерами уровня освещенности. Затем начнётся непосредственно замена светильников на энергоэффективные. В первую очередь к работам приступят на участках на въезде в город.

Пресс-служба администрации города Рыбинска