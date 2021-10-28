Эксперты определили лучший смартфон, владельцам которого начислят 1 Тб интернета

28.10.2021, 10:47, Детали

Теги: Tele2, Интернет, Технологии

По данным Роскачества, iPhone 13 Pro Max занял лидерскую позицию в рейтинге новинок.

Устройство потеснило Samsung и Sony, и привлекло к себе особое внимание как экспертов, так и пользователей. К слову, согласно опросам в соцсетях, именно iPhone является одной из самых желанных покупок у россиян.

Приятной новостью стало то, что владельцы новых моделей iPhone серии 13 получат от от Tele2 терабайт мобильного интернета на год. Такого объема трафика им хватит, чтобы прослушать 200 000 музыкальных треков, выложить в социальные сети 250 000 фотографий или посмотреть 500 часов HD-видео.

Для этого достаточно подключиться или перейти на популярные тарифы Tele2 в салонах связи оператора. Терабайт мобильного трафика будет добавлен к основному пакету интернета автоматически при установке SIM-карты Tele2 в новый смартфон.

Как отмечают в компании, специальное предложение позволит абонентам использовать все инновационные возможности нового поколения iPhone. Благодаря дополнительному терабайту интернет-трафика и высокоскоростному 4G все желающие смогут смотреть видео в высоком разрешении, размещать качественный контент в социальных сетях, слушать музыку, скачивать электронные и аудиокниги, устанавливать мобильные приложения, совершать онлайн-покупки и делать многое другое. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте tele2.ru.