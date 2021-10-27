Работы на перекрестке проспект Генерала Батова – улица Гагарина начнут 28 октября

27.10.2021, 16:13, Новости

Теги: ЖКХ, Теплоэнерго, Транспорт

В Рыбинске приступают к устранению коммунальной аварии на теплосетях в районе кинотеатра «Космос».

28 октября специалисты ООО «Рыбинская генерация» начнут работы по раскопке и вскрытию теплотрассы. Как пояснили в ООО «Рыбинская генерация», проведение работ пройдет с частичным перекрытием дороги для движения транспорта.

На проезжей части будет работать спецтехника – дорожная фреза. Специалистам предстоит заменить 120 метров трубопроводов тепловых сетей под проезжей частью улица Гагарина. Земляные работы будут проводиться на одной полосе автодороги по проспекту Генерала Батова со стороны остановки общественного транспорта у кинотеатра «Космос» и также на одной полосе на спуске с улицы Гагарина к перекрестку.

На период проведения работ общественный транспорт будет следовать по своим маршрутам. При этом автомобилистов просят быть внимательными при пересечении перекрестка.

Пресс-служба администрации города Рыбинска