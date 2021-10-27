Работы на перекрестке проспект Генерала Батова – улица Гагарина начнут 28 октября ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Работы на перекрестке проспект Генерала Батова – улица Гагарина начнут 28 октября

27.10.2021, 16:13, Новости
Теги: , ,

В Рыбинске приступают к устранению коммунальной аварии на теплосетях в районе кинотеатра «Космос».

28 октября специалисты ООО «Рыбинская генерация» начнут работы по раскопке и вскрытию теплотрассы. Как пояснили в ООО «Рыбинская генерация», проведение работ пройдет с частичным перекрытием дороги для движения транспорта.

На проезжей части будет работать спецтехника – дорожная фреза. Специалистам предстоит заменить 120 метров трубопроводов тепловых сетей под проезжей частью улица Гагарина. Земляные работы будут проводиться на одной полосе автодороги по проспекту Генерала Батова со стороны остановки общественного транспорта у кинотеатра «Космос» и также на одной полосе на спуске с улицы Гагарина к перекрестку.

На период проведения работ общественный транспорт будет следовать по своим маршрутам. При этом автомобилистов просят быть внимательными при пересечении перекрестка.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

27.10 / Житель Рыбинска на средства соцконтракта открыл химчистку

20.10 / Рабочее совещание по проблемам отопительного сезона в Рыбинске

16.10 / Губернатор переедет в Рыбинск

15.10 / Tele2 раскрыла летние предпочтения авиатуристов

13.10 / В Рыбинске начался ремонт еще двух дорог

11.10 / Долги ваши

07.10 / ПАТП-1 выставили на продажу с долгами

06.10 / В Рыбинске завершился период пуско-наладки отопления

01.10 / Акции ПАТП-1 выставят на продажу за 312,9 млн рублей

01.10 / С 1 октября в Ярославской области будет установлен единый способ оплаты отопления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика