Лишь 10 процентов соискателей из Ярославской области готовы вакцинироваться ради работы

26.10.2021, 9:33, Детали

Теги: Безработица, Здоровье, Здравоохранение, Работа

Служба исследований hh.ru выяснила, готовы ли соискатели из Ярославской области сделать прививку от covid-19 ради гарантированного трудоустройства.

61% опрошенных соискателей отрицательно относятся к введению обязательной вакцинации, 32% – положительно, остальные затруднились ответить.

Наибольшая доля тех, кто против, среди представителей профессиональных сфер: «Управление персоналом, тренинги» (70%), «Юристы» (68%), «Рабочий персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 67%). Сторонники обязательной вакцинации чаще всего встречаются среди высшего менеджмента (54%) и в маркетинге и рекламе (49%). Кстати, среди представителей медицины и фармацевтики мнения разделились почти поровну: 48% поддерживают обязательную вакцинацию, 52% – выступают против.

Среди невакцинированных соискателей лишь 10% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства (еще 63% на это не согласны, остальные затруднились ответить). В разрезе профессиональных сфер наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы наблюдается среди представителей продаж – 25%. И наоборот: тех, кто не готов к прививке ради работы, больше всего в сфере транспорта – 76%.

23% соискателей заявили, что во время собеседования потенциальные работодатели спрашивали у них сертификат о вакцинации/готовности поставить прививку от коронавируса, 50% с таким вопросом не сталкивались, остальные пока не были на собеседовании.