Лишь 10 процентов соискателей из Ярославской области готовы вакцинироваться ради работы ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Лишь 10 процентов соискателей из Ярославской области готовы вакцинироваться ради работы

26.10.2021, 9:33, Детали
Теги: , , ,

Служба исследований hh.ru выяснила, готовы ли соискатели из Ярославской области сделать прививку от covid-19 ради гарантированного трудоустройства.

61% опрошенных соискателей отрицательно относятся к введению обязательной вакцинации, 32% – положительно, остальные затруднились ответить.

Наибольшая доля тех, кто против, среди представителей профессиональных сфер: «Управление персоналом, тренинги» (70%), «Юристы» (68%), «Рабочий персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 67%). Сторонники обязательной вакцинации чаще всего встречаются среди высшего менеджмента (54%) и в маркетинге и рекламе (49%). Кстати, среди представителей медицины и фармацевтики мнения разделились почти поровну: 48% поддерживают обязательную вакцинацию, 52% – выступают против.

Среди невакцинированных соискателей лишь 10% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства (еще 63% на это не согласны, остальные затруднились ответить). В разрезе профессиональных сфер наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы наблюдается среди представителей продаж – 25%. И наоборот: тех, кто не готов к прививке ради работы, больше всего в сфере транспорта – 76%.

23% соискателей заявили, что во время собеседования потенциальные работодатели спрашивали у них сертификат о вакцинации/готовности поставить прививку от коронавируса, 50% с таким вопросом не сталкивались, остальные пока не были на собеседовании.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

25.10 / Статистика вакцинации от коронавируса в России по регионам

25.10 / В Рыбинске продолжается вакцинация

22.10 / В ожидании локдауна

22.10 / Большинство ярославских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября

21.10 / 23 октября в Рыбинске отметят День купца

20.10 / Сравниваем беговые дорожки до 50 000 рублей

20.10 / 51-ый турнир по самбо памяти маршала Блюхера пройдет в Рыбинске

20.10 / Кому в Ярославской области предлагают самые низкие зарплаты?

20.10 / Состоялся второй тираж лотереи для привившихся от COVID-19

18.10 / В Рыбинске за неделю привились от Covid-19 более двух тысяч человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика