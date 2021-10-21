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В Рыбинске установили новую урну

21.10.2021, 12:14, Эксклюзив
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О необходимости установки нового объекта благоустройства на улице Крестовой речь шла давно.

– Улица является центром притяжения для туристов и коренных рыбинцев, по ней проходят несколько сотен человек в день, – пояснили в пресс-службе мэрии города. – Новая урна сделана из высококачественного металла и отлично вписывается в архитектурный облик исторического центра.

По словам чиновников, стоимость новой урны составила 79 тысяч рублей, с учётом платы за использование логотипа Рыбинска. Контроль за установкой проводил лично руководитель города.

– Я очень благодарна нашему мэру за проявленную заботу о горожанах, – написала в социальных сетях Алена Иудова. – Рыбинцы два года говорили о необходимости установки урны, и вот, после победы на выборах, это случилось. Спасибо за заботу!

В мэрии сообщили, что это не последняя урна в городе и в ближайшее время обновленные объекты благоустройства появятся не только на Крестовой, но и на других улицах Рыбинска.




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