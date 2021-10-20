Сравниваем беговые дорожки до 50 000 рублей

20.10.2021, 12:58, Детали

Теги: Здоровье, Спорт, Технологии

Сейчас на рынке много доступных беговых дорожек для дома. Мы решили сравнить возможности двух недорогих беговых дорожек, которые быстро стали популярными у покупателей. Это модели Orlauf Kondor и UnixFit ST-600X.

Мы хотим сравнить их возможности, чтобы понять, какие функции и качество тренажеров приобретается за умеренную стоимость. Дорожки мы сравним по одним и тем же критериям, которые являются основными.

Информацию о беговых дорожках нам предоставили в гипермаркете тренажеров для дома FitnessLook . Это один из крупнейших магазинов с честными ценами и акциями на популярные тренажеры и массажные кресла. Репутация магазина подтверждена реальными отзывами покупателей.

Какие характеристики беговых дорожек мы сравнивали

Для сравнения мы брали основные характеристики, на которые необходимо обращать внимание при выборе тренажера. А также те возможности, что влияют на безопасность во время бега.

Критерии сравнения беговых дорожек до 50 000 рублей:

Показатели мощности и скорости

Размер и качество бегового полотна

Система амортизации и ее надежность

Возможности компьютера и программ тренировок

Общая информация о брендах и моделях

Orlauf — немецкий производитель, представивший в России свою последнюю линейку беговых дорожек. Долгое время компания специализировалась только на дорожках, поэтому может предложить собственные разработки, реализованные в тренажерах.

Беговая дорожка Orlauf Kondor — одна из базовых в линейке. У нее небольшой размер и вес, ограниченная максимальная нагрузка и скорость. По предназначению она рассчитана на ходьбу и бег средней интенсивности. Максимальный вес пользователя для нее — 120 кг.

UnixFit — китайский бренд, представленный в России уже несколько лет. Компания специализируется на тренажерах и другом спортивном оборудовании начального и среднего ценового сегмента. Предлагает широкие линейки кардиотренажеров.

UnixFit ST-600X — беговая дорожка, относящаяся к начальным моделям бренда. Она также относится к малогабаритным тренажерам для поддержания физической формы. Максимальный вес пользователя — 120 кг.

Анализ мощности дорожек

В Orlauf Kondor максимальная скорость — 14 км/ч. Чтобы увеличить нагрузку, можно изменить угол наклона, он меняется механически до 4%. Скорость и плавное движение бегового полотна обеспечивает мотор с рабочей мощностью 2 л.с.

UnixFit ST-600X — беговая дорожка со скоростью 14,8 км/ч и механически изменяемым углом наклона до 4%. Рабочая мощность двигателя дорожки — 2 л.с., но, как мы выявили в ходе тестов, при больших нагрузках двигатель начинает работать хуже и полотно движется рывками.

Итог: По характеристикам скорости и мощности дорожки практически идентичны. Но у Kondor на практике оказался более эффективный двигатель, а у ST-600X чуть больше максимальная скорость.

Характеристики бегового полотна

Размер бегового полотна Orlauf Kondor — 120×42 см. Небольшое полотно рассчитано на комфортные тренировки людей невысокого и среднего роста. Толщина бегового полотна больше базовой — 1,6 мм, что дает небольшой дополнительный амортизирующий эффект. Дополнительно стоит отметить противоскользящий протектор, который препятствует случайным травмам и делает тренировки комфортнее.

У UnixFit ST-600X размер бегового полотна — 120×44 см, что рассчитано на занятия умеренной интенсивности. Толщина полотна также 1,6 мм, но покрытие полотна “травяной рисунок” — это дешевый и гладкий материал, который не имеет антискользящего эффекта и гораздо хуже по своим свойствам.

Система амортизации тренажеров

В Orlauf Kondor установлена базовая система амортизации PlastiFeder™, которая состоит из 8 плоских эластомеров. Эластомеры распределены так, чтобы гасить нагрузку во всех частях бегового полотна.

Амортизация UnixFit ST-600X представлена четырьмя эластомерами с пружинами. Но пружины изначально находятся в сжатом состоянии, а сами эластомеры недостаточно эластичны и больше похожи на пластик. То есть на практике система амортизации работает с минимальной эффективностью.

Итог: Хотя речь не о самых мощных тренажерах, все же при беге на суставы приходится ударная нагрузка. Амортизационная система Kondor доказала на практике свою эффективность. Поскольку в ST-600X пружины изначально сжаты, при беге дорожка ощущается жесткой.

Возможности и функции консоли

Показатели на консоли Orlauf Kondor русифицированы, что упрощает управление дорожкой. Отдельно вынесены быстрые кнопки управления скоростью. Помимо поручней по бокам дорожки, установлен дополнительный поручень в передней части. На него вынесены сенсорные кардиодатчики. В дорожке 12 тренировочных программ и жироанализатор.

Консоль UnixFit ST-600X не переведена на русский. На панель вынесены кнопки управления плейлистом и быстрые кнопки изменения скорости. Сенсорные кардиодатчики расположены на боковых поручнях, дополнительного поручня у дорожки нет. Установлено 15 программ тренировок и жироанализатор.

Итог: Консоль ST-600X не русифицирована, но у нее есть кнопки управления плейлистом. Консоль Kondor русифицирована, есть дополнительный поручень, но отдельно вынесены только кнопки изменения скорости.

Итог сравнения беговых дорожек