Сравниваем беговые дорожки до 50 000 рублей
20.10.2021, 12:58, Детали
Теги: Здоровье, Спорт, Технологии
Сейчас на рынке много доступных беговых дорожек для дома. Мы решили сравнить возможности двух недорогих беговых дорожек, которые быстро стали популярными у покупателей. Это модели Orlauf Kondor и UnixFit ST-600X.
Мы хотим сравнить их возможности, чтобы понять, какие функции и качество тренажеров приобретается за умеренную стоимость. Дорожки мы сравним по одним и тем же критериям, которые являются основными.
Информацию о беговых дорожках нам предоставили в гипермаркете тренажеров для дома FitnessLook. Это один из крупнейших магазинов с честными ценами и акциями на популярные тренажеры и массажные кресла. Репутация магазина подтверждена реальными отзывами покупателей.
Какие характеристики беговых дорожек мы сравнивали
Для сравнения мы брали основные характеристики, на которые необходимо обращать внимание при выборе тренажера. А также те возможности, что влияют на безопасность во время бега.
Критерии сравнения беговых дорожек до 50 000 рублей:
- Показатели мощности и скорости
- Размер и качество бегового полотна
- Система амортизации и ее надежность
- Возможности компьютера и программ тренировок
Общая информация о брендах и моделях
Orlauf — немецкий производитель, представивший в России свою последнюю линейку беговых дорожек. Долгое время компания специализировалась только на дорожках, поэтому может предложить собственные разработки, реализованные в тренажерах.
Беговая дорожка Orlauf Kondor — одна из базовых в линейке. У нее небольшой размер и вес, ограниченная максимальная нагрузка и скорость. По предназначению она рассчитана на ходьбу и бег средней интенсивности. Максимальный вес пользователя для нее — 120 кг.
UnixFit — китайский бренд, представленный в России уже несколько лет. Компания специализируется на тренажерах и другом спортивном оборудовании начального и среднего ценового сегмента. Предлагает широкие линейки кардиотренажеров.
UnixFit ST-600X — беговая дорожка, относящаяся к начальным моделям бренда. Она также относится к малогабаритным тренажерам для поддержания физической формы. Максимальный вес пользователя — 120 кг.
Анализ мощности дорожек
В Orlauf Kondor максимальная скорость — 14 км/ч. Чтобы увеличить нагрузку, можно изменить угол наклона, он меняется механически до 4%. Скорость и плавное движение бегового полотна обеспечивает мотор с рабочей мощностью 2 л.с.
UnixFit ST-600X — беговая дорожка со скоростью 14,8 км/ч и механически изменяемым углом наклона до 4%. Рабочая мощность двигателя дорожки — 2 л.с., но, как мы выявили в ходе тестов, при больших нагрузках двигатель начинает работать хуже и полотно движется рывками.
Итог: По характеристикам скорости и мощности дорожки практически идентичны. Но у Kondor на практике оказался более эффективный двигатель, а у ST-600X чуть больше максимальная скорость.
Характеристики бегового полотна
Размер бегового полотна Orlauf Kondor — 120×42 см. Небольшое полотно рассчитано на комфортные тренировки людей невысокого и среднего роста. Толщина бегового полотна больше базовой — 1,6 мм, что дает небольшой дополнительный амортизирующий эффект. Дополнительно стоит отметить противоскользящий протектор, который препятствует случайным травмам и делает тренировки комфортнее.
У UnixFit ST-600X размер бегового полотна — 120×44 см, что рассчитано на занятия умеренной интенсивности. Толщина полотна также 1,6 мм, но покрытие полотна “травяной рисунок” — это дешевый и гладкий материал, который не имеет антискользящего эффекта и гораздо хуже по своим свойствам.
Система амортизации тренажеров
В Orlauf Kondor установлена базовая система амортизации PlastiFeder™, которая состоит из 8 плоских эластомеров. Эластомеры распределены так, чтобы гасить нагрузку во всех частях бегового полотна.
Амортизация UnixFit ST-600X представлена четырьмя эластомерами с пружинами. Но пружины изначально находятся в сжатом состоянии, а сами эластомеры недостаточно эластичны и больше похожи на пластик. То есть на практике система амортизации работает с минимальной эффективностью.
Итог: Хотя речь не о самых мощных тренажерах, все же при беге на суставы приходится ударная нагрузка. Амортизационная система Kondor доказала на практике свою эффективность. Поскольку в ST-600X пружины изначально сжаты, при беге дорожка ощущается жесткой.
Возможности и функции консоли
Показатели на консоли Orlauf Kondor русифицированы, что упрощает управление дорожкой. Отдельно вынесены быстрые кнопки управления скоростью. Помимо поручней по бокам дорожки, установлен дополнительный поручень в передней части. На него вынесены сенсорные кардиодатчики. В дорожке 12 тренировочных программ и жироанализатор.
Консоль UnixFit ST-600X не переведена на русский. На панель вынесены кнопки управления плейлистом и быстрые кнопки изменения скорости. Сенсорные кардиодатчики расположены на боковых поручнях, дополнительного поручня у дорожки нет. Установлено 15 программ тренировок и жироанализатор.
Итог: Консоль ST-600X не русифицирована, но у нее есть кнопки управления плейлистом. Консоль Kondor русифицирована, есть дополнительный поручень, но отдельно вынесены только кнопки изменения скорости.
Итог сравнения беговых дорожек
Обе беговые дорожки похожи по возможностям и характеристикам. Они различаются скорее не самими функциями, а качеством их исполнения. По качеству и безопасности систем, а также по уровню комплектующих немецкая беговая дорожка Orlauf Kondor оказалась выше по качеству.
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