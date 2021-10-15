Tele2 раскрыла летние предпочтения авиатуристов

15.10.2021, 11:15, Новости

Теги: Tele2, Технологии, Транспорт

В Tele2 с помощью big data определил, куда весной и летом совершали полеты клиенты оператора, и собрал интересные факты.

Из аэропорта «Туношна» жители чаще всего летали в Сочи, Краснодар и Симферополь, а из столичных терминалов – в Волгоград, Ростов-на-Дону и Калининград. В свою очередь поток прибывающих в Ярославль туристов вырос почти вдвое.

Статистика подтверждает: жители возобновили путешествия – в целом по стране число совершающих авиаперелеты клиентов Tele2 выросло на 57% год к году. Наиболее активными месяцами в 2021 году стали июнь и июль, тогда как в 2020 году пик пришелся на август, что было связано с ослаблением ковидных ограничений.

Крайне популярными направлениями стали южные. По данным сети Tele2, более половины абонентов, вылетающих из ярославского аэропорта «Туношна», направились в Сочи, Краснодар и Симферополь. Значительным интересом пользовались Санкт-Петербург и Казань. Любопытный факт: наиболее активные пользователи интернета были среди летящих в Сочи – в среднем за время ожидания рейса каждый абонент использовал около 1 Гб трафика, а любители телефонных разговоров отмечались на направлении в Казань – каждый проговорил порядка 20 минут по мобильному.

– Аэропорт «Туношна» – это стратегически важная локация города, которая весьма популярна у клиентов Tele2, – отметил Сергей Тимонин, директор ярославского филиала Tele2. – Чтобы отвечать потребностям ярославцев, мы развернули качественное покрытие мобильного интернета и голосовой связи на всей территории воздушного вокзала. Теперь путешественники будут всегда на связи по прилету или перед вылетом, смогут созвониться с близкими, вызвать такси или решить при помощи смартфона какие-то важные дела».

В трех столичных аэропортах ярославцы чаще всего летали внутренними рейсами на Волгоград, Ростов-на-Дону и Калининград. При этом в ожидании волгоградской посадки из Москвы абоненты Tele2 совершили рекорд по потреблению мобильных услуг. Каждому из них в среднем требовалось порядка 1,2 Гб трафика и около 25 минут для звонков, что на треть больше средних значений на других направлениях.

В свою очередь почти вдвое вырос поток туристов в Ярославль. На прямых рейсах и с пересадками в «Туношну» прилетали жители из Краснодара и Вологды, Костромы и Иванова, а также других регионов страны. При этом у костромичей и ивановцев Ярославль не стал конечной точкой маршрута: после посадки они направились наземным транспортом в родные города. Это говорит о том, что Ярославская область стала удобным логистическим узлом для жителей прилегающих регионов.