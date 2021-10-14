Новая музыка, фильмы и сериалы – Tele2 дарит клиентам два месяца подписки ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Новая музыка, фильмы и сериалы – Tele2 дарит клиентам два месяца подписки

14.10.2021, 11:41, Новости
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Жителям нашего региона расскажут, чем всех покорила «Игра в кальмара».

Поддерживая интересы своих клиентов, Tele2 запустила услугу «Яндекс Плюс». Первые 60 дней подписки будут бесплатными и откроют доступ ко всем кино- и музыкальным сервисам Яндекса.

К примеру, сейчас в числе новинок музыки пользователям доступен альбом Zivert, синглы Maneskin, Cream Soda и других популярных исполнителей. А библиотека подкастов пополнилась выпусками «Чем всех покорила «Игра в кальмара», «Шоу Stand Up» и произведениями русской классики.

Удобно, что пользователям будет начисляться кешбэк, который можно потратить на других площадках Яндекса: заказ такси, билетов и еды, Яндекс.Маркет, заправка топливом. Любители кино могут приобретать за баллы новинки проката и смотреть их на любых устройствах. Помимо этого, клиенты сервиса примут участие в специальных акциях, закрытых распродажах и других эксклюзивных мероприятиях.

При первом подключении услуги «Яндекс Плюс» клиенты Tele2 получат бесплатный доступ к сервису в течение 60 дней. По окончании этого периода плата за пользование сервисом составит 199 рублей в месяц. Услуга доступна на всех тарифных планах.

Чтобы воспользоваться предложением, клиентам оператора необходимо подключить услугу для доступа к сервису «Яндекс Плюс» в приложении «Мой Tele2».




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