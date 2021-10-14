Что такое конструкторы сайтов и в чем их основное преимущество?

Конструктор сайтов является лучшим решением для тех, кто хочет создать сайт, но не разбирается ни в программировании, ни в веб-дизайне. С помощью облачного сервиса вы сможете разработать каждую веб-страничку отдельно, чтобы потом объединить их. Можно будет настроить дизайн, поработать с разметкой страниц и заполнить их контентом.

Неоспоримое преимущество таких платформ – в их доступности. В частности, есть возможность создать сайт бесплатно. Кроме того, вы сможете быстро разобраться с тем, как работает конструктор сайтов . А после вам не придется заботиться о технических моментах – следить за безопасностью, обновлением скриптов и многим другим. Администрирование ложится на плечи хостера, который представляет место для вашего сайта. Он гарантирует бесперебойную работу ресурса. Потому все, что требуется от вас – сосредоточиться на создании своего проекта. К работе можно приступить уже сразу после регистрации. Потому конструктор является более простой и доступной альтернативной CMS для быстрого создания сайта. Также это более выгодное решение в сравнении с обращением к сторонним специалистам.

Разработчики конструкторов ориентируются на разную аудиторию, потому среди платформ есть и простые, и сложные. Однако все они удобны в использовании, даже если вы начинающий вебмастер и ещё не создали ни одного сайта.

ТОП-3 лучших конструкторов сайтов

Эта платформа понравится, прежде всего, творческим личностям. Для них представлена большая коллекция стильных разнообразных шаблонов. При желании выбранный макет можно кастомизировать, превратив почти полностью в уникальный.

С помощью Wix можно за пару дней получить функциональный красивый ресурс. Для этого используется визуальный редактор, в котором страницы сайта создаются путем перетаскивания и размещения виджетов. По желанию можно их настроить. После сайт наполняют контентом. Если базовых функций редактора будет недостаточно – можно использовать дополнительные приложения из встроенного магазина.

Wix помогает создавать отличные одностраничники, блоги и запускать бизнес-проекты. У сервиса есть отдельный тариф для онлайн-магазинов стоимостью 488 рублей в месяц. Ходовой тариф – 249 рублей в месяц. За счёт регулярных акций можно экономить на оплате. Практически каждый месяц появляется возможность оплатить только половину суммы.

Плюсы конструктора:

много дизайнерских шаблонов;

удобная в использовании админпанель со множеством функций;

большой выбор настраиваемых виджетов;

встроенные сервисы Wix – Ascend в качестве эффективного помощника для ведения интернет-бизнеса, Corvid – инструмент для добавления дополнительных элементов (скрипты, базы данных), ADI – виртуальный помощник, который создаёт сайт в автоматическом режиме в соответствии с запросами и потребностями пользователя;

добавление анимации и прочих эффектов на сайт;

хорошо реализованная галерея, встроенный редактор коррекции изображений;

работа горячих клавиш в редакторе;

возможность создания мультиязычных сайтов;

онлайн-витрина для реализации обычных и цифровых товаров;

установка приложений на сайт из встроенного магазина;

широкие возможности SEO-оптимизации;

возможность получить любой тариф за полцены.

Минусы конструктора:

невозможность смены шаблона после начала работы над сайтом;

чрезмерно сложные для новичков настройки;

импорт товаров из CSV возможен только вручную.

Ucraft является уникальным сервисом, его можно использовать для создания сайтов разных типов, не имея никаких специальных знаний и навыков. Визуальный редактор помогает сразу увидеть на экране все изменения при работе с шаблоном.

По функционалу этот конструктор похож на некоторые другие, но отличается от них наличием набора инструментов для дизайнера. С ними можно менять как внешний вид выбранного макета, так и его структуру, уникализируя свой будущий сайт. Минимальный тарифный план у Ucraft обойдется в 670 рублей в месяц.

Плюсы конструктора:

удобство работы с WYSIWYG-редактором, предлагающим много разных функций;

набор инструментов для кастомизации шаблонов;

использование встроенных приложений для онлайн-торговли и ведения удобного блога;

хранение сайта в «облаке»;

интеграция со сторонними сервисами;

множество настроек для онлайн-магазина;

бесплатные домен и SSL-сертификат в качестве бонуса;

шкала прогресса в помощь начинающим вебмастерам;

встроенный редактор логотипов.

Минусы конструктора:

маленький выбор шаблонов;

нет русифицированных справочных материалов;

платные тарифы слишком высокие, причем дороже всего обойдется запустить интернет-магазин.

SITE123 получил особую специализацию. Это отличный сервис для начинающих пользователей, с помощью которого они легко создадут сайт-визитку, блог или небольшой онлайн-магазин. Конструктор получил лёгкий в освоении интерфейс. Знания в сфере веб-программирования для создания своего сайта не потребуются.

SITE123 имеет не очень большую коллекцию шаблонов, зато каждый можно кастомизировать на свой вкус. Визуальный редактор позволяет менять шрифт, общую структуру, добавлять эффекты. Если имеющегося функционала недостаточно, то можно установить приложения из встроенного магазина. Он предлагает выбор из более чем сотни вариантов. Также у конструктора есть базовые SEO-возможности.

У SITE123 один платный тариф для создания всех доступных типов сайтов. Он обойдется в $7.8 в месяц, а в качестве бесплатного бонуса будет домен сроком на год.

Плюсы конструктора:

гибкая настройка дизайна шаблонов;

большой выбор готовых блоков – модули, виджеты;

расширение функционала сайта за счёт приложений из встроенного магазина;

простой и удобный редактор и панель управления;

в тарифной сетке есть бесплатный тариф.

Минусы конструктора:

пропускная способность сайта не более 5 Гб;

однотипные шаблоны;

подойдет только для сайтов с небольшой посещаемостью, не для масштабных проектов;

платные тарифы довольно высокие.

Резюме

Использование конструктора – оптимальный способ для тех, кто не разбирается в программировании и веб-дизайне. С помощью такой платформы можно быстро и легко создать рабочий сайт. Вы обойдетесь без освоения CMS или обращения к специалистам. Достаточно лишь подобрать платформу, которая бы удовлетворяла вашим запросам и была доступной с точки зрения затрат на собственный сайт.

Мы рассказали о трёх популярных конструкторах, каждый из которых по-своему хорош. Подбирая, подходящий конструктор, попробуйте поработать с разными. Для этого не нужно будет вкладываться финансово, так как у всех этих платформ есть либо бесплатный тариф, либо триал-период, позволяющий оценить функционал.