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В Рыбинске начался ремонт еще двух дорог

13.10.2021, 15:17, Новости
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В Рыбинске подрядная организация «РУМСР» начинает ремонт еще двух дорог. Рабочие и техника вышли на улицы Карякинская и Черкасова.

На улице Карякинской на участке от Луначарского до Пушкина специалисты провели геодезическую съемку и приступают к работам. Сегодня там выполняют разработку грунта. На участок протяженностью 228 метров жаловались не только автовладельцы, но и пешеходы. После благоустройства Карякинского сада, который стал популярным местом отдыха у гостей и жителей города, возникла еще одна проблема – отсутствие парковки.

— По проекту подрядчику предстоит уложить новое асфальтовое покрытие, сформировать тротуары со стороны офисной застройки и большой парковочный карман со стороны Карякинского сада, установить дорожные знаки и нанести разметку. Здесь же появится новая линия освещения, — рассказал директор МБУ «Управление городского хозяйства» Дмитрий Защепенков.

Контрактом предусмотрен ремонт еще одного участка на улице Карякинской — в районе военкомата от улицы Гоголя до ул. Румянцевской. Там кроме восстановления дорожного полотна будет изменена и схема движения, чтобы снизить аварийность под железнодорожным мостом, где также пройдет ремонт с обустройством тротуаров.

Параллельно рыбинский подрядчик продолжает работы на главном объекте этого года — улице Моторостроителей. Основной заезд в густонаселенный микрорайон Скоморохова Гора идет через улицу Черкасова, где также начался ремонт. Дорожники устанавливают там бортовые камни и готовят участок к асфальтированию. Идут работы на перекрестке Переборского тракта с улицами Гражданской и Глебовской. Раньше срока завершается ремонт главной магистрали микрорайона Переборы — проспекта Октября.

Всего за счет средств федерального бюджета в размере 400 млн рублей в Рыбинске отремонтируют 10 участков дорог и построят одну новую. За счет экономии средств при проведении конкурсных процедур список дорог пополнится еще улицей Левитана.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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