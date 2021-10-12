В Волжском парке началась высадка деревьев

Первые зелёные насаждения появились в Рыбинске вдоль дорожек для скандинавской ходьбы.

Всего в парке взамен вырубленных высадят 68 деревьев. Это будут трехметровые сортовые липы, клены и рябины. Новые крупномеры не только пополнят парк количественно, но и качественно разнообразят видовой состав.

Сейчас благоустройство Волжского парка выполнено на 85%. Параллельно с высадкой новых деревьев ведутся работы по отсыпке дорожек для скандинавской ходьбы. На этой неделе подрядчик планирует начать асфальтировать пешеходную зону.

Отставание по срокам сдачи парка на Волжской набережной связано с нехваткой оборотных средств у подрядной организации.

— Сейчас в парке осталось доделать асфальтирование и освещение. У подрядчика есть финансовые трудности. Объект действительно дорогостоящий, его общая стоимость более 60 млн рублей. Оплачивать работы частями мы не имеем права, всю сумму можно получить только полностью исполнив контракт. Поэтому подрядной организации необходимо завершить все свои обязательства и сдать Волжский парк, — прокомментировал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

По условиям контракта за каждый день просрочки к организации будут применены штрафные санкции. Поэтому в интересах подрядчика выполнить оставшиеся работы как можно быстрее.

Пресс-служба администрации Рыбинска