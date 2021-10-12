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В Рыбинске по программе «Решаем вместе!» отремонтированы 37 учреждений социальной сферы

12.10.2021, 11:11, Новости
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В Рыбинске 37 учреждений социальной сферы в этом году стали участниками губернаторского проекта «Решаем вместе!» по направлению «Инициативное бюджетирование».

На улучшение материально-технической базы учреждений направлено 14 млн рублей.

В программе участвовали 24 учреждения системы образования – школы и детские сады, семь учреждений культуры и шесть учреждений по линии департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике. Средства в рамках инициативного бюджетирования направлены депутатами Ярославской областной Думы. Общая сумма финансирования составляет 14 миллионов рублей, из которых 11,5 миллионов – средства областного бюджета, 2,5 миллиона рублей – местное софинансирование.

— Программа «Решаем вместе!» – это огромное подспорье для нашей социальной сферы. При помощи областных депутатов удается решать проблемы по содержанию зданий и помещений, где располагаются наши учреждения. В первую очередь уделяем внимание кровлям, фасадам и другим конструктивным элементам зданий. Под особым контролем обеспечение безопасности детей, – рассказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Крупными объектами, которые реализованы в этом году, стали ДС «Метеор», спортивные школы №6 и 10, дворцы культуры в микрорайонах Переборы и ГЭС. Для жителей Заволжья с помощью программы обустроили новое футбольное поле на территории кадетского корпуса. Это значимый объект как для образовательного учреждения, так и для всех жителей Заволжья.

В конце октября представители социального блока совместно областными депутатами обсудят первоочередные проблемы учреждений и совместно определят объекты и виды работ на следующий год.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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