Охранник в Ярославлавской области может получать до 40 тыс. рублей

Эксперты hh.ru выяснили, какие запросы на работу и зарплату есть у соискателей со средне-специальным образованием в России.

За последние две недели сентября в России более двух миллионов соискателей разместили или обновили резюме, из них большую часть (64%) составляют россияне с высшим образованием, соискателей со средне-специальным образованием насчитывается более 376 000 или 17% от общего числа резюме по стране. Больше всего россиян, имеющих средне-специальное образование, которым нужна работа, в сфере продаж (16% или около 59 000 человек), на втором месте – транспортная сфера, здесь насчитывается более 40 000 соискателей. Меньше всего доля людей, окончивших профессионально-технические училища среди страховщиков, юристов, а также госслужащих.

С небольшим перевесом мужчин, имеющих среднее-специальное образование больше, чем женщин 51% против 49%. Каждый второй соискатель, окончивший техникум или колледж уже имеют стаж работы от 6 лет и более, у каждого пятого опыт работы от 3 до 6 лет.

Интересный штрих в портрет соискателя-россиянина, имеющего средне-специальное образование и ищущего работу – 1% из них отмечают, что владеют английским языком на продвинутом уровне, а это более 2 300 человек. В большинстве своем английским языком соискатели данной категории не владеют – 74%.

Зарплаты, на которые рассчитывают соискатели, отучившиеся в колледжах и техникумах, в 30% случаев, колеблются на уровне 40 000–60 000 рублей, еще 25% готовы на зарплату от 30 000 до 40 000 рублей, 12% устроит оплата от 60 000 до 80 000, а 4% хотят от 100 000 до 300 000.

– Анализ вакансий показывает, что работодатели в большинстве своем готовы предлагать и платить более высокие зарплаты, ориентируясь скорее не на образование соискателей, а на опыт и наличие высоких профессиональных навыков, которые отвечают требованиям вакансий. Так, в сентябре этого года на hh.ru было размещено более 1 миллиона вакансий, из них в 40% предложений о работе от соискателей не требуется опыт или стаж. Средняя зарплата в таких предложениях начинается от 35 000 рублей, максимальные зарплаты достигают 180 000. В свою очередь предложений о работе с требованием обязательного стажа по профессии более 6 лет на данный момент около 2%, но здесь средняя предлагаемая зарплата стартует от 90 000 и максимальные предложения достигают 350 000 рублей в месяц, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

Примечательно, что для 39% опрошенных представителей российских компаний не важно наличие высшего образования у соискателей, а для 59% ко всему не интересно, диплом какого именно образовательного учреждения есть у соискателя. При этом в ходе недавнего опроса hh.ru работодатели отметили, что в 56% случаев они нуждаются в выпускниках и работниках, имеющих техническое образование, меньше всего спрос на данный момент среди опрошенных компаний в соискателях, имеющих художественное и физкультурное образование.

В тоже время, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Охранник» в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости.

Зарплатный максимум для охранника в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости в Москве составляет 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 55 тыс. руб., в Ярославле — 40 тыс. руб. Высокий доход предлагают специалистам со стажем от трех лет, имеющим разрешение на ношение оружия и опыт работы с ним.

Среднерыночная зарплата в Ярославле составляет 25 тыс. рублей. Специалисты со справкой о прохождении медицинской комиссии и опытом работы в охранных структурах зарабатывают от 17 до 20 тыс. рублей; со стажем от одного года и наличием удостоверения частного охранника могут получать от 20 до 23 тыс. рублей. Специалист с опытом работы от двух лет, имеющий среднее профессиональное образование и отслуживший в армии может зарабатывать от 23 до 30 тыс. рублей, а охранник со стажем от трех лет, имеющий разрешение на ношение оружия может рассчитывать на зарплату от 30 до 40 тыс. рублей.

Среднестатистический портрет соискателя представляет собой кандидат в среднем возрасте 44 лет, мужского пола, 39% имеют среднее профессиональное образование, 30% готовы к переезду, 78% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 5 лет.