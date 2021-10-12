Клиентов Tele2 консультируют лучшие специалисты по сервису в мире

Ежегодно эксперты международной премии Top Ranking Performers Awards оценивают качество клиентского сервиса в контакт-центрах по всему миру.

В этом году на участие в конкурсе свои заявки отправили свыше 2000 компаний из более чем 80 стран. От России победителем стала Tele2.

Жюри присудило оператору золотые места сразу в 8 номинациях: за лучший клиентский опыт, программу обучения сотрудников для улучшения сервиса, эффективную организацию IT-поддержки контактных центров, профессиональное кадровое планирование, оперативный менеджмент и управление контактным центром.

А лучшим в мире стал специалист по реактивному удержанию абонентов Tele2 из Саранска Сергей Горбунов. В самой престижной номинации «Лучший контактный центр» компания была отмечена серебряной наградой.

Эксперты отметили эффективное планирование работы контактных центров Tele2. Благодаря грамотно составленному расписанию операторов, клиенты быстро получают квалифицированную помощь без обращения в офис. Время ожидания ответа на линии в Tele2 составляет 46 секунд и является лучшим показателем в отрасли.

– В этом году мы получили сразу восемь наград премии высокой категории: наши специалисты снова завоевали «Оскар» в сфере клиентского обслуживания, – отметила директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина. – Главной для нас всегда была забота о клиенте – его интересы, потребности и ожидания. Специалисты службы личной поддержки стремятся решать вопрос абонента здесь и сейчас, обладают высоким уровнем эмпатии и искренне желают помочь. Жюри оценило не только клиентский сервис, программу обучения персонала, но и вклад наших профессионалов – самые яркие проекты, которые вывели сервис на новый уровень. Это доказывает, что мы по-прежнему задаем тренды в сфере абонентского обслуживания и остаемся лучшими в мире.

Примечательно, что Tele2 также получила высшую награду в категории «Лучшая организация клиентского опыта». Клиент может обратиться в компанию по телефону, задать вопрос в чате на сайте, в мобильном приложении или популярных мессенджерах. В номинации «Лучшая программа улучшения» (Best Improvement Award) эксперты присудили победу бизнес-школе Tele2 для подготовки управленческих кадров. Бизнес-школа готовит управленцев в короткий срок и с высокой эффективностью.

Также жюри отметило специалистов Tele2 индивидуальными золотыми наградами: «Лучший руководитель контактного центра» – Лидия Величко; «IT-лидер» – Герман Коломиец; «Лучший операционный руководитель» – Евгения Хогоева; «Лучший специалист по обслуживанию клиентов» – Сергей Горбунов, «Лучший специалист по кадровому планированию» – Анастасия Яхтенфельд.