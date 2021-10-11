Темпы вакцинации в Рыбинске недостаточные. Система здравоохранения работает на пределе возможностей

Общее количество привившихся первых компонентом вакцины на 11 октября составляет 56 522 человека, вторым компонентом и препаратом «Спутник Лайт» – 52 828. Это недостаточно для создания в городе коллективного иммунитета.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Рыбинске и регионе продолжает ухудшаться. Темпы инфицирования и число заражённых растут. Количество коек в больницах, развёрнутых для приёма пациентов с ковид, также постоянно увеличивается. На данный момент их уже 3 183, т.е. на 305 больше , чем неделей ранее.

В Рыбинске на сегодняшний день нет свободных ковидных коек.

— Все 450 мест, открытых под ковидных пациентов, заняты. Принято решение о развертывании дополнительных коек в корпусе городской больницы № 1 на улице Кулибина. Проблема, которая у нас сейчас стоит с перегрузкой системы здравоохранения, во многом связана с тем, что мы не смогли сформировать в Рыбинске коллективный иммунитет. В городе вакцинировано всего 63 % граждан, подлежащих вакцинации. Прививочная кампания продолжается, вакцинироваться сейчас актуально как никогда, я всех призываю сделать прививку, — прокомментировал уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранения Константин Ветров.

Пройти вакцинацию в Рыбинске можно в трех выездных пунктах или в поликлинике по месту жительства. В поликлинику можно обращаться без предварительной записи, при этом возможность предварительной записи через регистратуру и портал Госуслуг сохраняется. Для работающих граждан организован прием в вечернее время или в выходные дни.

Внимание, в выездных пунктах поменялось время приёма:

∙ ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) на первом этаже в здании гостиницы за ресепшеном. Также пройти в пункт можно через вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ. Работает ежедневно с 14 до 19 часов.

∙ ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) второй этаж. Время работы: будние дни с 15:30 до18:00, суббота, воскресенье с 15:00 до 18:00.

∙ МФЦ (пр. Батова,1) кабинет работает в будние дни с 13:00 до 15:00.

Лечебные учреждения:

– Поликлиника № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54). Вакцинация без предварительной записи ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7А поликлиники.

– Поликлиника № 3 (ул. Свободы, 4а). Вакцинация без предварительной записи с 11:00 до 12:00, обращаться в регистратуру, кроме субботы и воскресенья.

– Поликлиника № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а). Вакцинация без предварительной записи с 13:30 до 14:20, обращаться в регистратуру, кроме субботы. В воскресенье с 8:00 до 9:00.

– Поликлиника городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58).Вакцинация без предварительной записи, обращаться в регистратуру. Понедельник, среда, пятница с 13:00 до 17:00, вторник, четверг, суббота с 12:00 до 15:00.

Получить информацию обо всех прививочных пунктах, а также о возможности записи на вакцинацию на территории Рыбинска можно на Геопортале Ярославской области. Доступные для записи пункты вакцинации от COVID-19 отмечены на карте зеленым значком.

Напомним, с 16 мая 2020 года, по указу Губернатора Ярославской области до особого распоряжения, на территории области действует масочный режим. Граждане обязаны носить средства индивидуальной защиты в предприятиях потребительского рынка, в помещениях, общественных местах, общественном транспорте, а также в местах массового скопления людей.

Пресс-служба администрации Рыбинска