Коронавирус возвращает позиции

В Рыбинске за неделю (с 1 по 8 октября) Covid-19 диагностировали у 130 человек. Это в два раза больше, чем неделю назад (74 зараженных).

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением коронавирусной инфекции всего в регионе за этот период времени заболели 1492 человека. Доля Рыбинска составила 8,7 процента.

При этом, до празднования Дня города доля составляла 5,8 процентов (в среднем за три недели), а после него – всего 1,5 процента (в среднем за 4 недели). В последующие недели доля постепенно вернулась к «нормальному» значению – 5,5 процентов.

– Система здравоохранения перегружена, – заявил 6 октября губернатор области Дмитрий Миронов. – В борьбе с ковидом задействованы 25 медицинских организаций, открыто 2972 коек. Это больше, чем на пике пандемии в прошлом году. И преимущественная часть – 2410 коек – уже заняты заболевшими. Чтобы достичь коллективного иммунитета, нам нужно привить около 800 тыс. человек. Пока вакцинированы только 47 процентов от этого числа.

За истекшие сутки в Ярославской области выявлено 229 случаев заболеваемости Covid-19, 3 человека умерли, но 198 вылечились.

Всего с начала периода пандемии в регионе выявлены 63 218 заболевших.

Из них в Ярославле – 32900, в Рыбинске – 4821, в городском округе Переславль-Залесский – 3891, в Ростовском районе – 3681, в Угличском – 2850, в Ярославском – 2425, в Тутаевском – 2315, в Некрасовском – 1532, в Борисоглебском – 1444, в Гаврилов-Ямском – 1256, в Даниловском – 990, в Пошехонском – 897, в Рыбинском – 771, в Некоузском – 731, в Любимском – 681, в Большесельском – 610, в Мышкинском – 546, в Первомайском – 533, в Брейтовском – 344.

Общее количество выздоровевших – 55268 человек.

Умерли 1250 человек.

​Всего на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 2514 пациентов: 1492 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1022 – с типичной клиникой COVID-19.