Долги ваши

Рыбинское МУП «Теплоэнерго» продолжает взыскивать деньги с муниципальных образовательных учреждений.

Только за сентябрь и первую неделю октября было подано 63 исковых заявления в Ярославский арбитражный суд о выдаче судебных приказов на взыскание задолженностей (то есть, фактически без рассмотрения дела в суде).

Как следует из уже вынесенных судебных решений, речь идет о взыскании долгов за 2019 год по договорам «на выполнение работ по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутренних сетей» детских садов и школ.

Напомним, в сентябре 2019 года муниципальный совет, по инициативе главы Рыбинска Дениса Добрякова, одобрил безвозмездную передачу всех активов МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация». По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет.

При этом, «Рыбинская генерация» обязалось погасить часть кредиторской задолженности «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн»), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (МУП возвращает ООО эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей (естественно за счет потребителей, то есть роста тарифов).

По данным бухгалтерской отчетности МУП «Теплоэнерго», на 1 января 2021 года кредиторская задолженность предприятия составила 1 млрд 956 млн рублей, непокрытый убыток – 1 млрд 791 млн рублей. Стоимость чистых активов отрицательная: -1,6 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата руководителей муниципального предприятия – от 100 до 160 тысяч рублей в месяц.