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Таксисту в Ярославле предлагают зарплату более 100 тысяч рублей

11.10.2021, 9:07, Детали
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Аналитики hh.ru изучили рынок труда в профессиональной сфере «Транспорт, логистика» со специализацией «водитель» в Ярославской области.

В сентябре в регионе было размещено 923 таких вакансий и 2021 резюме.

За последний месяц средняя предлагаемая зарплата водителей в Ярославской области составила 50 тысяч рублей. При этом средняя ожидаемая соискателями зарплата была равна 40 тысячам. Если говорить о вакансиях, в названиях которых фугирует такси, то им в среднем предлагалась зарплата 80 тысяч.

По данным за сентябрь профессиональная сфера «Транспорт, логистика» занимает шестое место среди проф. сфер по количеству размещённых вакансий и 14 место по уровню конкуренцией на вакансию: сейчас на одну вакансию приходится 2,2 резюме, что можно считать дефицитом кадров.

Если говорить о требованиях к соискателям на вакансии водителей такси, то чаще всего работодатели рассматривают соискателей без опыта (86%), на частичную занятость (54%) с гибким рабочим графиком (61%).

Большинство соискатели при этом обладают опытом работы более 6 лет (62%). 94% хотели бы трудоустроиться на полную занятость и на полный рабочий день (90%).

Самым высокооплачиваем предложением для водителей такси в Ярославле сейчас является вакансия водителя такси комфорт класса. Работодатель предлагает частичную занятость, гибкий график и возможность подработки, и заработную плату от 110 тысяч рублей.




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