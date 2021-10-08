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В рыбинских дворах установили 14 детских городков

08.10.2021, 11:01, Новости
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Установка детских городков проводится в рамках подпрограммы «Инициативное бюджетирование», которая входит в губернаторскую программу «Решаем вместе».

Двор дома № 3а по улице Вихарева стал первым, где в этом году был установлен новый детский городок. Каким быть игровому комплексу, жители решали сами на общем собрании. Средства на установку этой и ещё 13 площадок были выделены по подпрограмме «Инициативное бюджетирование».

— При участии в этой подпрограмме по установке детских городков софинансирование жителей не требуется. Требуется их согласие по содержанию площадок в будущем. Там, где граждане взяли на себя эту обязанность, появились детские комплексы. Инициатива исходила от областных депутатов, деньги в размере 1, 445 млн рублей на благоустройство были выделены из регионального бюджета, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Новые детские игровые комплексы также установлены по адресам: улица Ворошилова, 14, 30, 48, проспект Мира, 11 и 23, улица Баррикадная 32 и 35, Черняховского, 13, Больничная, 2, Инженерная, 26, Моисеенко, 12, Новосёлов, 9 и Рокоссовского, 20.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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