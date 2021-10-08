В операторской рознице нашего региона предложили Xiaomi со скидкой 30% ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В операторской рознице нашего региона предложили Xiaomi со скидкой 30%

08.10.2021, 11:11, Новости
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Согласно оценкам экспертов, с сентября по декабрь спрос на смартфоны в регионах России традиционно растет. Отвечая потребностям клиентов, альтернативный оператор запустил акцию «Комбо в салонах связи Tele2».

При приобретении комплекта, в который входит смартфон Xiaomi, тариф на три месяца и комплексная страховка устройства, клиенты получат скидку 30% от розничной цены гаджета.

В списке доступных моделей – Xiaomi серии Redmi, Mi 10, 11 и другие. Смартфоны оснащены мощными камерами, отличаются большим объемом встроенной памяти и надежными аккумуляторами. Снижение стоимости на 30% станет хорошим поводом обновить свой гаджет или сделать подарок близким.

Специальное предложение – результат успешного партнерства Tele2 с вендором. Аудитория поклонников бренда Xiaomi в России и мире постоянно увеличивается. По результатам исследования IDC, во втором квартале 2021 года Xiaomi впервые в истории поднялся на второе место и занял долю рынка 16,9%. По итогам августа 2021 года устройства от вендора занимают первое место по продажам в рознице Tele2 с долей 42%, которая с начала года увеличилась на 15 п. п.

Удобно, что предложение доступно как в салонах связи, так и в интернет-магазине оператора. Для получения скидки достаточно пробить все три позиции в одном чеке. Подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов и на сайте tele2.ru.




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