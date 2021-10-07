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Рыбинский «Полёт» проиграл «Олимпии» во втором матче серии

07.10.2021, 17:38, Новости
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6 октября рыбинцы на своём льду со счётом 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) уступили гостям из Кирово-Чепецка во втором матче серии.

Встреча проходила в рамках розыгрыша чемпионата НМХЛ, ставки на матчи которого можно сделать в мобильном приложении БК «Лига ставок». 5 октября в Рыбинске состоялась первая игра серии. Тогда наш коллектив победил со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Во втором матче «Олимпия» внесла коррективы в игру, что помогло команде победить. Борьба была упорной, в составе рыбинцев Максим Бережонов оформил дубль. Однако итогом стала победа гостей.

Следующим матчем «Полёта» станет выездной поединок против «Сокола» из Новочебоксарска, который состоится во вторник, 12 октября, и начнётся в 18:30. В двух последних очных поединках, прошедших в сезоне-2020/21, победителями становились рыбинские хоккеисты.

Напомним, что наш коллектив является лидером турнирной таблицы восточной конференции Национальной молодёжной хоккейной лиги. У подопечных Андрея Пелевина 11 очков. Они провели восемь матчей, в пяти из которых победили. На втором месте идёт «Рязань-ВДВ», которая отстаёт от «Полёта» всего на одно очко. Замыкает тройку лидеров «Дизелист» с семью набранными очками.




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