Граффити, площадка для подростков и «Серебряный маршрут»

В Рыбинске на несколько дней промышленная площадка компании по производству упаковки станет творческой. Здесь пройдет фестиваль граффити и стрит-арта «Мега-арт».

Несколько корпусов предприятия на улице Бурлацкой украсят муралы на научно-техническую тему. В заключительный день фестиваля 10 октября всех горожан приглашают на уличный праздник.

Организатором фестиваля выступает компания «Mega pack», которая производит промышленную упаковку, при поддержке Торгово-промышленной палаты Ярославской области и администрации города. Творческая площадка развернется у стен предприятия на улице Бурлацкой, 14.

– Для нашего предприятия это возможность реализовать себя не только в промышленной сфере, но и в общественной. Внести яркие краски в серые стены производственных зданий, и при этом не раздражать окружающих. Подобрали эскизы соответствующей тематики. Здание расположено на возвышенности, граффити будет видно проезжающим, – рассказали организаторы мероприятия.

Под граффити отданы три стены административных и производственных корпусов предприятия общей площадью 400 кв. метров. Наносить арт-объекты будут девять художников из Ярославской, Вологодской и Ивановской областей. Стены под муралы уже предварительно подготовлены, к нанесению рисунков приступят 6 октября. Завершённые работы можно будет увидеть в заключительный день фестиваля, 10 октября. Также в этот день у стен предприятия пройдет уличный праздник, на который приглашаются все желающие. Организаторы подготовили развлекательную программу и мастер-класс по граффити, который проведет руководитель ярославской студии «Sketch & Spray» Анатолий Байков. Праздничная площадка будет работать с 12:00 до 15:00.

А инфраструктура парка на улице Волочаевской дополнится площадкой для подростков.

Для детей старшего школьного возраста на отдельном участке установят баскетбольное кольцо для игры в стритбол, монорельс, качели.

Обустройство новой игровой зоны для подростков в парке на улице Волочаевской идёт в рамках программы «Инициативного бюджетирования». О том, что должно дополнительно появиться на общественной территории, жители Мариевки обсудили с областными депутатами в марте. Тогда же к теме подключился актив местных школ.

— Было обозначено, что у подростков, детей старшего школьного возраста, должна быть своя игровая зона, чтобы старшеклассники не пересекались с дошколятами. Какой быть площадке, чем она должна быть наполнена, учащиеся школ № 6 и № 20 решали вместе с главой Рыбинска Денисом Добряковым. Поэтому, считаю, что игровая зона будет очень востребована у ребят, — рассказал уполномоченный по вопросам социальной политики Валентин Журавлёв.

Сейчас подрядчик заканчивает строительство основания новой площадки.

— Размеры площадки будут 12х12 метров. Стоимость работ составляет 1,5 млн рублей, деньги выделены из областного бюджета. На эти средства установим здесь баскетбольное кольцо для игры в стритбол, монорельс, качели, лавочки. Проведём освещение и видеонаблюдение, — прокомментировала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Продолжить благоустройство парка на улице Волочаевской планируют в следующем году. В частности, есть идея, установить на общественной территории уличные тренажеры для взрослых жителей Мариевки.

В середине октября наряду с Великим Новгородом, Псковом и Ярославлем Рыбинск примет туристов железнодорожного туристического маршрута «Серебряный путь».

В нашем городе гостей ждет обзорная экскурсия, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Серебряный маршрут» – двухдневное путешествие на поезде, которое подготовила компания «РЖД Тур». За два дня путешественники посетят четыре российских города. В субботу туристы знакомятся с достопримечательностями Пскова и Великого Новгорода, в воскресенье – Рыбинска и Ярославля. В нашем городе они пробудут около четырех часов.

— Для гостей подготовлен буклет и карта города для тех, кто решится самостоятельно прогуляться по городу. Будем встречать поезд и на перроне раздавать информацию о достопримечательностях города. Кроме Спасо-Преображенского собора, хлебной и лоцманской бирж обязательно предложим прогуляться по «Музею странных вывесок под открытым небом», — рассказали в Туристско-информационном центре.

В октябре по маршруту «Серебряный путь» будет три туристических рейса 15, 22 и 29 октября.