Особенности аналогового микшерного пульта

Любая музыкальная студия имеет соответствующее оснащение, среди которого можно выделить микшерный пульт, с помощью которого обеспечивается максимальная автоматизация разных задач. Сегодня производители выпускают разные виды такой техники, которая отличается не только функциональными возможностями, но также принципом работы. При этом все оборудование делится на 2 большие группы – цифровые и аналоговые микшеры, каждая из которых имеет свою специфику, с которой стоит ознакомиться подробнее.

Характеристики современных микшерных пультов

Любой микшерный пульт дает возможность сводить воедино звуки разных инструментов, а также производить микширования большого числа каналов и голоса, что позволяет создавать интересные музыкальные произведения, а также всевозможные переходы. Несмотря на визуальную схожесть, аналоговые и цифровые микшеры имеют определенные отличия друг от друга, о чем следует знать каждому, кто собирается использовать такие устройства.

Многие пользователи предпочитают работать с цифровыми микшерами, которые дают возможность взаимодействовать с предустановками. Это зачастую необходимо для круглых столов, конференций и судебных заседаний. При этом оператор может самостоятельно заносить в пульты различные snapshots, а также производить чтение из консоли. Перед тем, как купить микшерный пульт, стоит подробней ознакомиться с их особенностями.

Достоинства и недостатки цифрового микшера

Удобство микшера цифрового типа заключается в возможности оперативного сведения большого числа каналов, причем без заметных артефактов. Это обуславливается процессорной мощностью и разрядностью внутренней обработки. При таком цифровом микшировании можно работать с 150-200 и более каналами, причем уровень «шумов» будет минимальным.

Примечательно, что цифровой микшер меньше подвержен посторонним наводка в сети, а также помехам со стороны всевозможных радиопередатчиков. Соответственно, пульт класса digital дает возможность посылать сигнал с единого физического пульта на любой канал автоматически, без необходимости перетыкания штекеров вручную, что облегчает и ускоряет работу.

Достоинства и недостатки аналогового микшера

Любой аналоговый микшерный пульт стоит дешевле, нежели цифровой, а значит, является более доступным как небольшим музыкальным студиям, так и частным звукоинженерам, которые занимаются обработками музыки самостоятельно. Несмотря на то, что по функциональным возможностям такие консоли уступают цифровым, они являются довольно простым в управлении, что облегчает освоение.

Соответственно, любой оператор по звуку в течение нескольких минут может освоить аналоговый микшер и сразу приступить к работе, что также является плюсом. Из минусов можно выделить то, что в аналоговом микшере можно обрабатывать в среднем до 50 каналов, что зачастую не дает возможности использовать его для проведения живого концерта.

Выводы

Несмотря на очевидные преимущества цифрового микшерного пульта, аналоговые устройства также является достаточно востребованными, отлично справляясь с поставленной задачей для решения не очень сложных задач.