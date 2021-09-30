Полиция приглашает на работу

Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рыбинское» приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, имеющих среднее специальное образование, высшее юридическое образование, высшее (военное, техническое) образование для прохождения службы в органах внутренних дел на должностях:

– полицейский ППС МУ МВД России «Рыбинское»;

– полицейский ИВС;

– дознаватель;

– участковый уполномоченный полиции;

– полицейский взвода комендантского по охране объектов органов внутренних дел;

– оперуполномоченный уголовного розыска;

– помощник дежурного дежурной части по разбору с доставленными.

ОП «Пошехонский» МУ МВД России «Рыбинское»:

– участковый уполномоченный полиции;

– полицейский — водитель;

– оперуполномоченный уголовного розыска.

Денежное довольствие сотрудников в месяц составляет у офицерского состава от 34 250 рублей, младшего начальствующего состава от 20 000 рублей.

Законодательными актами установлены льготы для сотрудников органов внутренних дел: право на пенсию после 20 лет выслуги (учитывая службу в ВС). Выплачиваются: материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания ежегодно к отпуску.

Справки об условиях приема и прохождения службы, денежном довольствии и льготах, можно получить по адресу:

гор. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 51, каб. 40а. «Отдел по работе с личным составом», с 14.00 до 18.00, тел. (4855) 22-80-21