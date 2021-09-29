До конца года в Рыбинске отремонтируют еще три участка дорог

Как следует из конкурсной документации, размещенной департаментом государственного заказа правительства Ярославской области, до 15 декабря предполагается сделать капитальный ремонт Фестивальной ул., Шекснинского шоссе (ПК 02+76 – ПК 35+50) и ул. Левитана (ПК 0+00 – ПК 7+97).

Общую стоимость работ оценили в 71,7 млн рублей.

Тем временем, в Рыбинске продолжается ремонт дороги в микрорайоне Переборы.

Подрядная организация ведёт ремонт с опережением графика, сообщили в пресс-службе администрации города. Строители закончили укладывать нижний слой асфальта. Полностью завершить асфальтирование центральной улицы микрорайона планируют к концу недели.

На проспект 50 лет Октября подрядчик вышел во второй декаде сентября. Контракт выполняет ОАО «РУМСР». Стоимость работ составляет 34 млн рублей.

Проспект ремонтируют за счет средств целевого транша, выделенного Рыбинску из федерального бюджета в августе.