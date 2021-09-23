Компания 1xBet Moldova предлагает зарабатывать на разных противостояниях

Сезон в Серии А постепенно набирает обороты. Уже стартовые туры демонстрируют, что нас ждет интересная борьба за скудетто и места в зоне Лиги чемпионов. Компания 1xBet Moldova предлагает своим клиентам не просто следить за интересными противостояниями, но и без проблем конвертировать собственные знания в реальные выигрыши. Принимаются прогнозы и на матчи с участием “Ромы”.

Этим летом в стане “волков” произошло немало перемен. Связаны они как с назначением Жозе Моуриньо на должность главного тренера, так и с подписанием целого ряда интересных исполнителей.

Так, игроками “Ромы” стали Абрахам, Руй Патрисио и другие звезды. Клиенты из Moldova уже сейчас имеют возможность сделать ставку в 1xBet на долгосрочные перспективы “волков”.

Текущий сезон команда начала очень неплохо, выдав победную серию. Поскольку многие прямые конкуренты по турнирной таблице стали слабее, то они уже допустили осечки. Как итог, после короткого стартового отрезка “Рома” даже сумел оказаться на первом месте. Впрочем, удастся ли команде и дальше радовать своих фанатов – это вопрос открытый. Получить на него ответ можно только на футбольном поле.

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Удачный старт “волков” позволил рассматривать их в качестве если не претендента на титул, то команды, которая точно будет вести борьбу за места в зоне Лиги чемпионов. Если говорить о потенциально сильных сторонах коллектива, которые должны помочь ему финишировать высоко, то стоит отметить:

Неплохой подбор футболистов на многих позициях. Благодаря этому Моуриньо имеет шанс регулярно проводить ротацию и выпускать только топовых исполнителей. Классную сыгранность футболистов, между которыми на поле образовалась настоящая химия. Наличие в составе индивидуально сильных игроков вроде Абрахами, Руя Патрисио, Мхитаряна и других, которые запросто способны решить исход любого эпизода в пользу “Ромы”.

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