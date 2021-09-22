В Рыбинске заключат энергосервисный контракт ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске заключат энергосервисный контракт

22.09.2021, 14:10, Новости
Теги: , ,

Итоги конкурсных процедур были подведены 17 сентября.

Заявку на торгах подал единственный участник — ПАО «Ростелеком». С ним управление городского хозяйства и заключит энергосервисный контракт сроком на 7,5 лет. Начальная цена контракта была 326,3 млн рублей, итоговая – 315,5 миллионов.

Подписание энергосервисного контракта в Рыбинске запланировано в первых числах октября. После процедуры заключения договора подрядчик приступит к работам по модернизации системы уличного освещения в городе. За первые шесть месяцев организация планирует провести проверку вверенного имущества и приступить к замене светильников.

— Предполагается, что в результате реализации контракта инвестор заменит почти 10 000 светильников. Затраты на электроэнергию уменьшатся, по подсчётам специалистов, не менее, чем на 60 %. Сейчас из городского бюджета на уличное освещение выделяется порядка 45 млн рублей в год. После модернизации системы уличного освещения эта цифра должна снизиться до 18 млн рублей, т.е. через семь лет Рыбинск будет тратить на электроэнергию в 2,5 раза меньше бюджетных средств, — сказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

В соответствии с условиями сделки, «цена контракта определена в виде процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов (электрической энергии) предложенного Исполнителем, как участником закупки».

В течение срока исполнения энергосервисного контракта город не будет нести дополнительных затрат кроме тех, которые изначально заложены на оплату уличного освещения — 45 млн рублей, сообщили в пресс-службе местной администрации. Эта сумма и была взята в расчёт суммы энергосервисного контракта. Планируется, что инвестор будет получать 95% от сэкономленной суммы. 5% останутся в распоряжении Рыбинска. Поэтому компания заинтересована в том, чтобы как можно быстрее заменить старые светильники на энергоэффективные, и начать получать экономию.

— От города не требуется капиталовложений для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение, достижение необходимой экономии и связанные с этим риски берёт на себя энергосервисная компания. На протяжении времени действия контракта в случае выхода из строя осветительного оборудования подрядчик бесплатно меняет его в рамках гарантийных обязательств, — прокомментировала Олеся Минеева.

После окончания контракта светильники безвозмездно поступят на баланс города.

Энергосервисный контракт — это особая форма договора, который направлен на сокращение затрат на энергоресурсы за счет повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих технологий.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

22.09 / Система отопления на Полиграфе восстановлена

16.09 / О новом водительском удостоверении и как не заблокировать карту «Мир»

16.09 / Работы на дополнительных объектах дорожного нацпроекта ведутся в графике

15.09 / В Рыбинске собрали более 750 старых автопокрышек

14.09 / Теплые и другие новости

13.09 / В Рыбинске начинается отопительный сезон

13.09 / Площадки по сбору мусора не могут находится рядом с жилыми домами

11.09 / Мэра Рыбинска представят к награде

09.09 / В Рыбинске выполнили контракт по отлову животных без владельцев

08.09 / Меры социальной поддержки инвалидам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика