ТОП-3 футбольных трансфера в летнее межсезонье

В летнее футбольное межсезонье ожидалось немало интересных переходов, но чтобы настолько! И, если при определении ТОП-3 наиболее «крутых» трансферов две сделки вне конкуренции, то из множества других сложно было выбрать кого-то одного. Эксперты считают, что особое внимание заслуживает возвращение английского таланта на родину, с чем соглашаются возглавляющие рейтинг букмекерских контор компании.

Джейдон Санчо («Боруссия» Д. → «Манчестер Юнайтед», €85 млн.)

Молодой английский вингер вернулся домой. Именно в Манчестере Санчо делал первые шаги в футболе, однако, это была академия «Сити», из которой в 17-летнем возрасте он переехал в Дортмунд. Именно в Германии талант Джейдона раскрылся максимально, и в 18 лет игрок дебютировал в составе национальной сборной Англии.

Зимой 2021 года Санчо публично заговорил о желании поиграть в АПЛ. Руководство «Шмелей» не препятствовало переходу, но только за достойную сумму. За игроком выстроилась очередь из английских грандов, самым расторопным из которых оказался «МЮ», заплативший €85 миллионов.

Криштиану Роналду («Ювентус» → «Манчестер Юнайтед», €15 млн.)

Еще одно большое возвращение в Англию – Криштиану Роналду опять будет радовать публику «Олд Траффорда». Португалец разочаровался в Турине, не сумев выиграть европейский трофей со «Старой Синьорой». Болельщики в неудачах «Юве» винили именно CR7, на защиту которого хоть и становился клуб, но с каждым днем желание оставаться в Италии у Роналду исчезало.

Летом его отправляли в «ПСЖ» и возвращали в «Реал», но ближе к закрытию трансферного окна на сцену вышли манчестерские клубы. По информации разных источников, Криш 30 августа летел подписывать контракт с «Сити», однако, в последний момент сделка сорвалась. Спустя несколько часов Роналду уже позировал в форме «МЮ», отвоевав себе родной 7-й номер.

Лионель Месси («Барселона» → «ПСЖ», свободный агент)

Год длилась эпопея с уходом Лео Месси из «Барселоны» то в «ПСЖ», то в «Манчестер Сити». Причиной этому послужили разногласия с тогдашним боссом каталонцев Хосепом Бартомеу, при котором клуб погрузился в долги, а результаты сильно просели. Все изменилось 7 марта 2021 года, когда пост президента клуба занял давний друг Месси – Жоан Лапорта. Разговоры об уходе лидера и капитана «Барсы» прекратились, а сам аргентинец пообещал подписать контракт летом.

После возвращения с триумфального для Аргентины Кубка Америки, который стал первым трофеем для Месси в сборной за карьеру, Лео сдержал слово и поставил подпись под контрактом, пойдя на ощутимые уступки по окладу в связи с тяжелой экономической ситуацией в клубе. Казалось, все успокоились, однако, вылезло другое – согласно правилам Ла Лиги, «Барселона» не вписывалась в финансовые нормы по зарплатам. Как итог, для разгрузки ведомости Месси вынужден был уходить.

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» устроили настоящую гонку гигантов за самым желаемым свободным агентом из всех возможных вариантов. Предложение парижан оказалось более заманчивым, и 10 августа стороны подписали соглашение о сотрудничестве на 2 сезона с зарплатой размером 35 000 000 EUR в год.