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В Ярославской области подвели итоги трехдневного голосования

21.09.2021, 9:09, Главное
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Партия «Единая Россия» набрала 29,72 процентов голосов (в среднем по России у ЕР – 49,79 процента) – и это один из самых низких показателей по регионам.

В пятерку лидеров также вошли: КПРФ — 22,74 процентов, «Справедливая Россия» — 19,20 процентов, ЛДПР — 8,97 процентов и «Новые люди» — 7,86 процентов.

Напомним, в 2016 году «Единая Россия» в регионе получила 38,43 процента голосов. Второе место было у ЛДПР с 17,36 процента, третье – у КПРФ, набравшей 16,04 процента голосов. За «Справедливую Россию» проголосовали 10,27 процента избирателей.

По 194 округу (ярославский) с разрывом в 9,2 процентных пункта победил Анатолий Лисицин («Справедливая Россия»). Экс–губернатор набрал 36,47 процента голосов, Андрей Коваленко («Единая Россия») — 27,27 процента, на третьем месте Елена Кузнецова («КПРФ») — 15,05 процента.

По 195 округу (ростовский) с разницей в 4,96 процентных пункта, победил Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия»). Старейший (по созывам) федеральный депутат набрал 34,27 процента голосов, депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова («Единая Россия») — 29,31 процента, а депутат рыбинского муниципального совета Олег Леонтьев («ЛДПР») — 10,43 процентов.

Второй срок действующего главы Рыбинска Дениса Добрякова («Единая Россия») поддержали 28 934 избирателя, это 42,88 процента от общего числа проголосовавших (в 2016 году – 48 процентов или 28 105 человек).
Шакир Абдуллаев (КПРФ), получил 19 471 голос – 28,85 процента избирателей. Владимира Пахарева («Справедливая Россия») поддержал 9321 избиратель – 13,81 процента.




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