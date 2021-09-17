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Электронное голосование ставит рекорды в рабочее время

17.09.2021, 18:57, Новости
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К вечеру первого дня голосования в удаленном режиме, с помощью ДЭГ, проголосовали около 70 процентов избирателей Ярославской области.

К началу восьмого вечера, из 86 532 ярославцев, зарегистрированных в системе, воспользовались дистанционным электронным голосованием 61 833 человека. При этом, большая часть голосовала в первой половине дня, вероятно на рабочих местах.

Так, только по 195 (ростовскому) округу на 9 утра, воспользовались ДЭГ 7147 человек. После этого началось снижение «явки». К 18-00 желающих проголосовать удаленно оказалось всего 867 человек.

Аналогичная картина наблюдается и на выборах главы Рыбинска.

Из 11 870 зарегистрированных в системе, в 9 утра получили электронные бюллетени 2218 человек. В 18-00 желающих было значительно меньше – лишь 336 избирателей.

Всего в области будет работать 846 участков, в том числе 20 участков – в местах временного пребывания граждан: в больницах, СИЗО в Ярославле и Рыбинске, а также на вокзале «Ярославль – Главный».

В Рыбинске сегодня открылись 103 избирательных участка. В течение трех дней голосования они будут работать с восьми утра до восьми вечера. К привычным для рыбинских избирателей местам в этом году добавились новые.

Так, в новой школе на улице Тракторной в микрорайоне Слип избирательные участки открылись впервые. Два УИКа заменили те, что ранее располагались в школах №14 и №16, которые были закрыты в связи с постройкой нового современного образовательного учреждения.

Адреса и территории всех избирательных участков, а также кто из кандидатов участвует в выборах по 195 одномандатному округу, и кто претендует на пост главы Рыбинска вы можете посмотреть здесь.




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