Выборы-2021. Где голосовать в Рыбинске?

С 17 по 19 сентября 2021 года состоятся выборы главы Рыбинска и депутатов государственной думы России.

На пост главы претендуют 5 кандидатов: Шакир Абдуллаев (КПРФ), Денис Добряков («Единая Россия»), Сергей Куликов («Коммунистическая партия коммунисты России», Владимир Пахарев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Виктор Тупицын (ЛДПР).

В одномандатном 195 (ростовском) округе за кресло федерального депутата поборются 11 кандидатов: Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Владимир Гусев («Зеленые»), Артем Денисов(«Коммунисты России»), Александр Добычин («Родина»), Александр Долгушин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Владимир Карпов («Новые люди»), Алексей Кудряшов («Российская партия свободы и справедливости»), Олег Леонтьев (КПРФ), Евгений Смирнов (ЛДПР), Лариса Ушакова («Единая Россия») и Василий Цепенда («Яблоко»).

Кроме этого, в избирательных бюллетенях будет представлено 14 политических партий

Рыбинцы смогут проголосовать на выборах в любой удобный для них день – 17, 18 или 19 сентября 2021 года. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.

У избирателей есть возможность проголосовать на дому. Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию в часы ее работы с 9 сентября и не позднее 14 часов 19 сентября 2021 года. С 9 сентября заявление о голосовании вне помещения можно подать на портале «Госуслуги».

Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 8 часов 17 сентября и до 20 часов 19 сентября 2021 года.

Границы избирательных участков, места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (утверждены постановлением администрации городского округа город Рыбинска от 02.04.2018 № 973 в ред. от 12.04.2018 № 1072, от 08.06.2018 № 1692):

Волжская территориальная избирательная комиссия

Избирательный участок № 2501

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Дворец культуры «Волжский» подразделение ГЭС» (ул. Гончарова, 3), телефон 23-87-51.

Границы избирательного участка:

Улицы: Береговая

Вахтовый посёлок

Вяземского

Гончарова

Жуковская

Каскадная

Моисеенко

Рокоссовского, дом номер 100

Харитонова

Фибролитовый переулок

Избирательный участок № 2502

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ГПАОУ ЯО «Рыбинский промышленно-экономический колледж» (ул. Рокоссовского, 11), телефон 27-03-07.

Границы избирательного участка:

Улицы: Волжская

Макаренко

Набережная Космонавтов – номера домов: 53, 55, 59

Рокоссовского – номера домов: 9, 20, 22, 24, 50

Урожайная

Фестивальная

ГУЗ ЯО «Городская больница № 3» (Рокоссовского, 15)

Избирательный участок № 2503

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 17 имени А.А. Герасимова (ул. Набережная Космонавтов, 39), телефон 27-00-81.

Границы избирательного участка:

Улицы: Набережная Космонавтов – номера домов: 31, с 35 по 51 (нечетные), 57

Рокоссовского – номера домов: 8, 8А, 10, 12, 14, 16

Избирательный участок № 2504

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 17 имени А.А. Герасимова (ул. Набережная Космонавтов, 39), телефон 27-00-81.

Границы избирательного участка:

Улицы: Набережная Космонавтов – номера домов: 23, 25, 27, 29, 33

Рокоссовского – номера домов: 2, 3, 4, 4А

Энергетиков – номера домов: 4А, 6, 8, 10

Избирательный участок № 2505

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Дворец культуры “Волжский” (ул. Набережная Космонавтов, 19), телефон 20-62-63.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бульвар 200 лет Рыбинска – номера домов: 10, 14

Качалова – номера домов: 48, 50

Набережная Космонавтов – номера домов: 17, 17А, 21

Шекснинское шоссе, дом номер 3

Энергетиков, дом номер 4

Избирательный участок № 2506

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Дворец культуры “Волжский” (ул. Набережная Космонавтов, 19), телефон 20-62-63.

Границы избирательного участка:

Улицы: Звёздная, дом номер 10

Качалова – номера домов: 38, 40, 40А, 44, 46

Набережная Космонавтов – номера домов: 15, 15А

Избирательный участок № 2507

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МБУ ДО «Центр детского и юношеского технического творчества» (ул. Черняховского, 29), телефон 27-36-09.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бульвар 200 лет Рыбинска – номера домов: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Звездная – номера домов: 1, 4, 8

Набережная Космонавтов – номера домов: 7А, 9, 13

Черняховского – номера домов: 12, 16

Избирательный участок № 2508

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МБУ ДО «Центр детского и юношеского технического творчества» (ул. Черняховского, 29), телефон 27-36-09.

Границы избирательного участка:

Улицы: Желябова – номера домов: 16, 18, 20

Качалова – номера домов: 24, 26, 30, 32

Набережная Космонавтов – номера домов: 1, 3, 5, 7

Сеченова, дом номер 19

Славского

Черняховского – номера домов: 6, 10, 21, 25, 27, 27А

Избирательный участок № 2509

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МБУ ДО «Центр детского и юношеского технического творчества» (ул. Черняховского, 29), телефон 27-36-09.

Границы избирательного участка:

Улицы: Владимирского, 10

Желябова – номера домов: 6, 8, 10, 12, 14

Качалова – номера домов: с 14 по 22 (четные)

Сеченова – номера домов: 9, 11, 11А, 15, 17

Толбухина

Черняховского – номера домов: 13, 19

Избирательный участок № 2510

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МБУ ДО «Центр детского и юношеского технического творчества» (ул. Черняховского, 29), телефон 27-36-09.

Границы избирательного участка:

Улицы: Владимирского – номера домов: с 1 по 8

Демкинская

деревня Еремейцево

Дальний переулок

Заветная

Каменниковская

Каменниковский тракт

Качалова – номера домов: 4, 6

Полярная

Приморская

Привольная

Прохладная

Соцгородок

Сеченова – номера домов: 1, 3, 5

Сторожевая

Степная

Целинная

Чекистов

Поселок Шлюз

Избирательный участок № 2511

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 36 (Инженерная ул., 39), телефон 59-80-40.

Границы избирательного участка:

Улицы: Алябьева – номера домов: 27, 29, 31

Архитектурная – номера домов: 1, 3

Больничная – номера домов: 2, 4

Веденеева – номера домов: 4, 6, 8

Гайдара – номера домов: 3, 7

Инженерная – номера домов: 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, с 41 по 49 (нечетные)

Ясельная – номера домов: 3, 4, 8

Проспект 50 лет Октября – номера домов: с 40 по 58 (четные), 58А

Избирательный участок № 2512

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 36 (Инженерная ул., 39), телефон 59-80-40.

Границы избирательного участка:

Улицы: Авдеева

Алябьева – номера домов: с 30 по 48 (четные), с 35 по 49 (нечетные)

Больничная – номера домов: 1, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Братская

Веденеева – номера домов: с 12 по 35

Волочильная

Дорожная

Инженерная – номера домов: 42, 48, 50

Кабельная

Кутузова

Нахимова

Прокатная

Радио

Связи

Силовая

Суворова

Турбинная

Фоминский ручей

Эмалевая

Якорная

Избирательный участок № 2513

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Культурно-досуговый комплекс “Переборы” (пр. 50 лет Октября, 23), телефон 59-88-77.

Границы избирательного участка:

Улицы: Алябьева, 2а

Айвазовского, дом № 3

Балобановская

Верещагина

Инженерная – номера домов: с 1 по 7

Левитана

Лобачевского

Льговецкая

Монтажная

Набережная, дом номер 5

Панфиловская

Проспект 50 лет Октября – номера домов: с 1 по 12

Спортивная – номера домов: 3, 5

Строительная – номера домов: 3, 7А

ГУЗ ЯО «Городская больница № 4» (50 лет Октября, 2А)

Избирательный участок № 2514

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Культурно-досуговый комплекс “Переборы” (пр. 50 лет Октября, 23), телефон 59-88-77.

Границы избирательного участка:

Улицы: Гэсовская – номера домов: 4, 6

Севастопольская

Смирнова – номера домов: 3, 5

Цимлянская

Шлюзовая

проспект 50 лет Октября – номера домов: 21, 25, 35, 37

деревня Переборы

Избирательный участок № 2515

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ основная общеобразовательная школа № 15 (Инженерная ул., 23А), телефон 20-04-81.

Границы избирательного участка:

Улицы: Инженерная – номера домов: 11, 12, 13, 14, 16, 19, 24, 25, 29А, 31

Костычева – номера домов: 4, 7А

Проспект 50 лет Октября – номера домов: с 14 по 38 (четные), 19

Проектная – номера домов: 3, 4, 5, 7

Смирнова, дом номер 9

Избирательный участок № 2516

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ основная общеобразовательная школа № 15 (Инженерная ул., 23А), телефон 20-04-81.

Границы избирательного участка:

Улицы: Алябьева – номера домов: со 2 по 23, кроме Алябьева, 2А

Архитектурная – номера домов: с 8 по 31

Граничная

Инженерная – номера домов: 18, 20, 22, 26

Каховская

Костычева – номера домов: 1, 8А

Народная

Проектная – номера домов: 13, 14, 15А

Селиховское шоссе

Смирнова – номера домов: 16, 21

Строительная – номера домов: 6А, 9

Тихменевская

Избирательный участок № 2517

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ ДОД СДЮСШОР “Метеор” (пр. Серова, 21), 55-13-51.

Границы избирательного участка:

Улицы: Баррикадная, дом номер 47

Большая Тоговщинская

1-я, 2-я, 3-я Большая Тоговщинская

Бульвар Победы, дом номер 22

Гражданская – номера домов: с 73 по 84

Журнальная

Катерская

Мягкая

1-я, 2-я, 3-я Катерская

1-я, 2-я Малая Тоговщинская

1-я, 2-я, 3-я Мягкая

Малиновская – номера домов: 68, 70, 72

Наволоки

Новоселов – номера домов: 5 и 103, 105, 113, 115 (частный сектор)

Поселковая

Танкистов, дом номер 4

Юности

Избирательный участок № 2518

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 24 имени Бориса Рукавицына (ул. Бориса Рукавицына, 35), телефон 55-30-73.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бабушкина – номера домов: с 1 по 23 (частный сектор) (нечетные), 39

Баррикадная, кроме дома номер 47

Батова

Бригадная

Гражданская – номера домов: с 5 по 63А (нечетные)

Ермаковская

Корнева – номера домов: 28, 30, 32

Книжная

Макаровская

Новгородская

Одоевского

Осипенко – номера домов: с 2Б по 47

Оборонная

Проспект Серова – номера домов: 20, 22, 24, 33, 35, 61, 63, 65, 67

Павлика Морозова

Переборская

Переборский тракт – номера домов: 12, 34, 38, 46, 48, 52, 58

Партизанская

Победы

Ржевская

Станиславского

1-я Товарищеская – номера домов: с 3 по 37 (нечетные) 6, 8, 10, 14,

16, с 26 по 46 (четные)

2-я Товарищеская – номера домов: с 1А по 45 (нечетные)

с 2 по 62 (четные)

Тельмана

Уральская

Цветочная

Циолковского

Шолохова

Избирательный участок № 2519

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ ДОД СДЮСШОР “Метеор” (пр. Серова, 21), 55-86-30.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бабушкина – номера домов: 4, 8, 12, с 63 по 79 (нечетные) (частный сектор)

Бульвар Победы – номера домов: 30, 32, 34

Бориса Рукавицына

Веретьевская

Гражданская – номера домов: с 4 по 62 (четные)

Змановская

Корнева – номера домов: с 46 по 60 (четные)

Малиновская – номера домов: с 1 по 55 (нечетные), 4, 6, с 10 по 54 (четные), 56А

Осипенко – номера домов: с 48 по 71

Огарева

Проспект Серова – номера домов: 2, 4, 6, 8, 12А, 14, 16, 29

1-я Товарищеская – номера домов: с 39 по 53 (нечетные) и 50, 56, 58

2-я Товарищеская – номера домов: с 64 по 82 (четные) и 51, 55, 57, 59

Хасановская – номера домов: 45, 47, 49, 57, 59 и с 68 по 84 (четные)

Избирательный участок № 2520

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 24 имени Бориса Рукавицына (ул. Бориса Рукавицына, 35), телефон 55-05-18.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бульвар Победы – номера домов: 24, 26

Корнева: номера домов: 62, 123

Малиновская – номера домов: 56, 58

Новоселов – номера домов: 1, 2, 4, 6, 7, 9

Избирательный участок № 2521

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 29 (пр. Мира, 27), телефон 55-19-30.

Границы избирательного участка:

Улицы: Глебовская

Проспект Мира – номера домов: 11, 13, 15, 17, 23

Избирательный участок № 2522

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 29 (пр. Мира, 27), телефон 55-17-43.

Границы избирательного участка:

Улицы: Ворошилова – номера домов: с 38 по 52 (четные)

Проспект Мира – номера домов: 29, 31

Пузыревская

Избирательный участок № 2523

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 29 (пр. Мира, 27), телефон 55-19-30.

Границы избирательного участка:

Улицы: Ворошилова – номера домов: с 20 по 34 (четные)

Проспект Мира – номера домов: 21, 25

Избирательный участок № 2524

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 27 (ул. Ворошилова, 3), телефон 55-07-27.

Границы избирательного участка:

Улицы: Ворошилова – номера домов: с 11 по 21А (нечетные)

Проспект Революции – номера домов: 52, 56, 58

Избирательный участок № 2525

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 27 (ул. Ворошилова, 3), телефон 55-07-27.

Границы избирательного участка:

Улицы: Ворошилова – номера домов: 1, 5, 7, 9

Проспект Революции – номера домов: 48, 48А, 50

Избирательный участок № 2526

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 27 (ул. Ворошилова, 3), телефон 55-07-27.

Границы избирательного участка:

Улицы: Ворошилова – номера домов: с 6 по 18 (четные)

Избирательный участок № 2527

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 27 (ул. Ворошилова, 3), телефон 55-07-27.

Границы избирательного участка:

Улицы: Ворошилова, дом № 4

Расторгуева – номера домов: с 2 по 14 (четные)

Избирательный участок № 2528

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ гимназия № 18 имени В.Г. Соколова (ул. 9 Мая,14), 55-08-84.

Границы избирательного участка:

Улицы: Перекатная (6 проездов)

50 лет ВЛКСМ – номера домов: 28А, 30, 30А, с 34 по 42 (четные), 37, 39, 41, 47

Избирательный участок № 2529

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ гимназия № 18 имени В.Г. Соколова (ул. 9 Мая,14), 55-08-84.

Границы избирательного участка:

Улицы: Алмазная

Весенняя

Высоковольтная

50 лет ВЛКСМ – номера домов: 20, 24, 26, 26А, 28, 31, 32

Дарвина

Календарная

Петра Крюкова

Светлая

Сибирская

Солидарности

Суркова – номера домов: 15, 18, 20, 22, 24, 26

Избирательный участок № 2530

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 30 (ул. Черепанова, 15), телефон 22-42-41.

Границы избирательного участка:

Улицы: Суркова – номера домов: 19, 21

Черепанова – номера домов: с 1 по 9 (нечетные)

Избирательный участок № 2531

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 30 (ул. Черепанова, 15), телефон 22-42-41.

Границы избирательного участка:

Улицы: Проспект Революции – номера домов: 32, 34, с 38 по 46 (четные)

Черепанова – номера домов: 11, 17

Избирательный участок № 2532

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 30 (ул. Черепанова,15), телефон 22-77-85.

Границы избирательного участка:

Улицы: Проспект Революции – номера домов: с 14 по 26 (четные), 30, 36

Избирательный участок № 2533

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 30 (ул. Черепанова, 15), телефон 22-77-85.

Границы избирательного участка:

Улицы: Проспект Революции – номера домов: с 2 по 12 (четные)

Приборостроителей – номера домов: 32А, 34, 36, 40

Избирательный участок № 2534

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ГПОАУ ЯО «Рыбинский промышленно-экономический колледж» (ул. 9 Мая, 24), телефон 55-52-39.

Границы избирательного участка:

Улицы: Приборостроителей, дом номер 8

Суркова – номера домов: с 3 по 11 (нечетные)

Избирательный участок № 2535

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ГПОАУ ЯО «Рыбинский промышленно-экономический колледж» (ул. 9 Мая, 24), телефон 55-52-39.

Границы избирательного участка:

Улицы: 9 Мая – номера домов: 24, 24А, 26, 30

Малаховская – номера домов: 56, 58, 60, 87, 89, 91, 95, 97

Приборостроителей – номера домов: 6, 10, 12, с 16 по 24 (четные)

Избирательный участок № 2536

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ГПОАУ ЯО «Рыбинский промышленно-экономический колледж» (ул. 9 Мая, 24), телефон 55-52-39.

Границы избирательного участка:

Улицы: 9 Мая – номера домов: с 11 по 25 (нечетные)

Малаховская – номера домов: 53, 53А, 55, 55А, 55Б, 59, 65

Солнечная – номера домов: 19, 20

Избирательный участок № 2537

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 23 (ул. Солнечная, 7), телефон 55-00-95.

Границы избирательного участка:

Улицы: Солнечная – номера домов: 15, 16, 17, 18

Кулибина

9 Мая – номера домов: 27, 29, 31

Избирательный участок № 2538

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 28 имени А.А. Суркова (ул. Бабушкина, 11), тел. 55-98-96.

Границы избирательного участка:

Улицы: 50 лет ВЛКСМ – номера домов: с 44 по 54 (четные)

Бабушкина – номера домов: 17, 19, 21, 23

Избирательный участок № 2539

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 28 имени А.А. Суркова (ул. Бабушкина, 11), тел. 55-00-44.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бабушкина – номера домов: с 1 по 9 (нечетные), 15

9 Мая – номера домов: 8, 10

Проспект Серова – номера домов: 9А, 11, 12, 17

Избирательный участок № 2540

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 28 имени А.А. Суркова (ул. Бабушкина, 11), тел. 55-00-45.

Границы избирательного участка:

Улицы: Победы бульвар – номера домов: 25

проспект Серова – номера домов: с 1 по 7А (нечетные), 89

9 Мая, дом номер 2

Избирательный участок № 2541

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ гимназия № 18 имени В.Г. Соколова (ул. 9 Мая, 14), телефон 55-08-84.

Границы избирательного участка:

Улицы: 50 лет ВЛКСМ – номера домов: со 2 по 18 (четные)

9 Мая – номера домов: 4, 6, 16, 18

Избирательный участок № 2542

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МБУ ДО «Центр детского творчества «Солнечный» (пр. Ленина, 181), телефон 55-99-57.

Границы избирательного участка:

Улицы: Даниловская, дом № 2

проспект Ленина – номера домов: 156, 158, 158А, 160, 162, 162А, 172,

172А, 172Б, 174, 176, 178, 182, 186, 188

Танкистов, кроме дома № 4

ГБУЗ ЯО «Рыбинская психиатрическая больница», отделения 2, 3

Избирательный участок № 2543

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 23 (Солнечная ул., 7), телефон 55-00-95.

Границы избирательного участка:

Улицы: Малаховская – номера домов: 18, 20

Солнечная – номера домов: с 4 по 14

9 Мая – номера домов: 5, 5А корпус 1, 5А корпус 2, 5Б, 7, 9, 9А

Избирательный участок № 2544

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МБУ ДО «Центр детского творчества «Солнечный» (пр. Ленина, 181), телефон 55-29-01.

Границы избирательного участка:

Улицы: 9 Мая – номера домов: 1, 3, 3А

Проспект Ленина – номера домов: 180, со 183 по 193 (нечетные)

Солнечная – номера домов: 1, 3

Избирательный участок № 2545

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 21 (Молодежная ул., 32), телефон 21-05-22.

Границы избирательного участка:

Улицы: Академика Губкина – номера домов: 27, 29, 31, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35А, 35Б

Баженова – номера домов: 3, 5, 7, с 8 по 16 (четные)

Зои Космодемьянской – номера домов: 11, 13, 15

Молодежная – номера домов: 24, 26, 28

Новая, дом номер 21

Рапова – номера домов: 13, 15

Проспект Ленина – номера домов 152, 154, 154А, 154Б, 154В

ГУЗ ЯО «Рыбинский наркологический диспансер» (ул. Зои Космодемьянской, 17)

Избирательный участок № 2546

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 21 (Молодежная ул., 32), телефон 21-05-22.

Границы избирательного участка:

Улицы: Баженова – номера домов: 2, 4, 6

Зои Космодемьянской – номера домов: 1, 3, 4, 5

Молодежная – номера домов: 15, 19, 21

Рапова – номера домов: 9, 9А, 10А, 11, 16

Избирательный участок № 2547

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Дворец культуры “Вымпел” (ул. Кораблестроителей, 6), телефон 24-13-03.

Границы избирательного участка:

Улицы: Кораблестроителей

Новая, дом номер 1

Избирательный участок № 2548

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Дворец культуры “Вымпел” (ул. Кораблестроителей, 6), телефон 24-13-04.

Границы избирательного участка:

Улицы: Академика Губкина – номера домов: 34А, 36, 40

Баженова – номера домов: 9, 13, 15, 17, 19, 28, 30А, 32, 34

Зои Космодемьянской – номера домов: с 25 по 33 (нечетные)

Новая – номера домов: 2, 4,7

Олега Кошевого

Избирательный участок № 2549

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Дворец культуры “Вымпел” (ул. Кораблестроителей, 6), телефон 25-18-81.

Границы избирательного участка:

Улицы: Академика Губкина – номера домов: 12, 20, 26, 30, 32

Баженова – номера домов: 20, 22, 22А

Зои Космодемьянской – номера домов: с 14 по 30 (четные), с 19 по 23 (нечетные)

Молодогвардейцев

Избирательный участок № 2550

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 10 (ул. Академика Губкина, 21), телефон 21-57-71.

Границы избирательного участка:

Улицы: Академика Губкина – номера домов: 7, 9, 11

Зои Космодемьянской – номера домов: 8, 10, 12

Лизы Чайкиной – номера домов: 3, 5, 11, 11А

Молодежная – номера домов: 8, 9, 10, 11, 13, 20

Рапова – номера домов: 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А

Избирательный участок № 2551

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 3 (ул. Глеба Успенского, 4), телефон 22-26-49.

Границы избирательного участка:

Улицы: Академика Губкина – номера домов: 1, 3, 3А, 3Б

Глеба Успенского – номера домов: 7А, 7Б

Лизы Чайкиной – номера домов: 2, 6, 6А

Молодежная – номера домов: 2, 6

Рапова – номера домов: с 2 по 5

Избирательный участок № 2552

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 3 (ул. Глеба Успенского, 4), телефон 22-26-49.

Границы избирательного участка:

Улицы: Академика Губкина, дом номер 3В

Глеба Успенского – номера домов: 6Б, 10

Рапова, дом номер 1

Волжская Набережная – номера домов: 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 209

Братьев Орловых – номера домов: 6, 8 корпус 1, 8 корпус 2, 12

Свободы – номера домов: 2, 4

Проспект Ленина, 163

Избирательный участок № 2553

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» авиационный колледж (ул. Чкалова, 93), телефон 22-24-65.

Границы избирательного участка:

Улицы: Братьев Орловых, дом номер 4

Волжская Набережная – номера домов: 181, 181А

Проспект Ленина – номера домов: 146, 159, 161

Свободы – номера домов: 1, 1А, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Крестовая, дом № 128

Пролетарская территориальная избирательная комиссия

Избирательный участок № 2601

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально – педагогический колледж (ул. Свободы, 12А), телефон 28-09-63.

Границы избирательного участка:

Улицы: Авиационная

Герцена, дом номер 97

Димитрова – номера домов: 1, 2, 3, 4

Карякинская, дом номер 106

Кольцова, дом номер 2

Пилотская

Радищева – номера домов: 87, 105

Свободы – номера домов: 19, 19А, 23, 23А, 25

Избирательный участок № 2602

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 имени П.Ф. Дерунова (ул. Моторостроителей, 27), телефон 24-63-14, 24-51-81.

Границы избирательного участка:

Улицы: Фурманова – номера домов: 15, 17, 19, 21

Избирательный участок № 2603

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 имени П.Ф. Дерунова (ул. Моторостроителей, 27), телефон 24-63-14, 24-51-81.

Границы избирательного участка:

Улицы: Доронина

Ермоловой

Красных командиров

Кустова, дом номер 8

2-я Литейная

Моторостроителей – номера домов: 24, 28, 29, 30, 32

Слепнева

Избирательный участок № 2604

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 12 имени П.Ф. Дерунова (ул. Моторостроителей, 27), телефон 24-63-14, 24-51-81.

Границы избирательного участка:

Улицы: Кустова, дом номер 6

Моторостроителей – номера домов: 17, 19, 21, 23, 25

Избирательный участок № 2605

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 5 (ул. Моторостроителей, 15), телефон 24-52-97, 24-52-85.

Границы избирательного участка:

Улицы: Моторостроителей – номера домов: 20, 26

Фурманова – номера домов: 7, 9 ,11

Избирательный участок № 2606

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 (ул. Моторостроителей, 15), телефон 24-52-97, 24-52-85.

Границы избирательного участка:

Улицы: Моторостроителей – номера домов: 7, 8, 10, 14, 16, 18

Фурманова – номера домов: 1, 1А, 5

Избирательный участок № 2607

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 (ул. Моторостроителей, 15), телефон 24-52-97, 24-52-85.

Границы избирательного участка:

Улицы: Кустова – номера домов: 2, 4

Моторостроителей – номера домов: 9, 9А, 11

Пассажирская – номера домов: 21, 23

Избирательный участок № 2608

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ лицей № 2 (Карякинская ул., 104), 22-25-90.

Границы избирательного участка:

Улицы: Карякинская – номера домов: 45, 51

Плеханова, дом номер 38

Свободы – номера домов: 29, 33

Черкасова – номера домов: 3, 5

Избирательный участок № 2609

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ лицей № 2 (Карякинская ул., 104), 22-25-90.

Границы избирательного участка:

Улицы: Моторостроителей – номера домов: 1, 2, 4

Плеханова – номера домов: 39, 41

Черкасова, дом номер 1

Избирательный участок № 2610

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (ул. Пушкина, 53), телефон 28-04-73.

Границы избирательного участка:

Улицы: Вокзальная, дом № 27

Кустова, дом номер 2А

Моторостроителей – номера домов 3, 5

Пассажирская – номера домов: 10, 12, 26

Плеханова – номера домов: 30, 33, 35

НУЗ «Узловая больница на ст. Рыбинск “РЖД”

Избирательный участок № 2611

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ лицей № 2 (Карякинская ул., 104), телефон 22-25-90.

Границы избирательного участка:

Улицы: Карякинская – номера домов: 25, 33, 41, 43

Кирова – номера домов: 17, 36

Луначарского, дом номер 44, 48

Плеханова – номера домов: 32, 34, 36, 37

Избирательный участок № 2612

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ лицей № 2 (Карякинская ул., 104), телефон 22-25-90, 28-16-76.

Границы избирательного участка:

Улицы: Герцена, дом номер 93

Карякинская – номера домов: 47, 88, 90

Кирова – номера домов: 32, 34

Радищева – номера домов: 83, 85

Избирательный участок № 2613

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Общественно-культурный центр» (ул. Чкалова,89), телефон 22-28-11, 28-40-90.

Границы избирательного участка:

Улицы: Герцена, дом номер 87

Карякинская – номера домов: 70, 78

Кирова – номера домов: 11, 13, 15

Радищева, дом номер 77

Яна Гуса, дом номер 8

Избирательный участок № 2614

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка (ул. Радищева, 15), телефон 21-40-71, 21-78-30.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бородулина – номера домов: 11, с 13 по 38А

Герцена – номера домов: 23, 27, 39, 40, 40Б, 48, 48А, 52, 58

Луначарского – номера домов: с 19 по 29 (нечетные)

Пушкина – номера домов: 12А, 18, 21, 22, 23, 30, 35, 37, 39, 43

Радищева – номера домов: 26, 28, 32А, 46

Румянцевская – номера домов: с 18 по 52 (четные)

Чкалова – номера домов: 29, 33, 39, 59, 65

Избирательный участок № 2615

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Общественно-культурный центр» (ул. Чкалова, 89), телефон 28-33-73, 28-40-90.

Границы избирательного участка:

Улицы: Герцена – номера домов: 66

Кирова – номера домов: 30

Кольцова, дом номер 3

Крестовая – номера домов: 105, 107, 109, 124, 124А, 126, со 133 по 141 (нечетные)

Луначарского, дом номер 12

Чкалова – номера домов: 69, 70, 71, 79, 88

Избирательный участок № 2616

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (ул. Луначарского, 2), телефон 21-03-74.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бородулина – номера домов: 9, 12

Волжская Набережная – номера домов: со 141 по 179А

Кирова – номера домов: 4, 4А, 6, 6А

Крестовая – номера домов: 73, с 76 по 101, 122

Луначарского – номера домов: 2А, 6, 11

Пушкина – номера домов: 2, 6

Чкалова – номера домов: 36, 38, 40

Избирательный участок № 2617

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка (ул. Радищева, 15), телефон 21-09-60, 21-76-41.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бульварная

Вознесенский переулок

Волжская Набережная – номера домов: 4, с 97 по 123

Герцена – номера домов: 1, 7, с 4 по 18 (четные)

Гоголя

Карякинская, дом номер 1

Крестовая – номера домов: с 13 по 59 (нечетные) и 40, 60, 66

Ломоносова

Преображенский переулок

Радищева – номера домов: с 1 по 12, 12А, 13 (корпус 1, 2), 20А

Румянцевская – номера домов: 13, 21А, 25

Советская

Стоялая

Чкалова – номера домов: с 7 по 23 (нечетные), с 4 по 24 (четные)

Избирательный участок № 2618

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ школа-интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус» (ул. Свердлова, 26), телефон 26-63-91, 28-16-76.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бадаева, номера домов с 22 по 142 (четные), с 35 по 157 (нечетные)

Башаровская

Бежецкая

Большая Вольская

Большая Вонговская – номера домов: с 8 по 60 (четные)

Брейтовская

Весьегонская

Докучаева

Калининская

Козлова

Костромская – номера домов: со 2 по 100 (четные), с 1 по 61 (нечетные)

Кинешемская

Львовская

Ляпидевского

Малая Вонговская

Малая Вольская – номера домов: с 3 по 17 (нечетные), с 4 по 18 (четные)

Милюшинская

Мологская

Нерехтская – номера домов: с 2 по 74 (четные), с 3 по 73 (нечетные)

Новоершовская, дом номер 26

Поречье

Стаханова – номера домов: с 2Б по 48 (четные)

Сырневская

Тарасова – номера домов: с 11 по 125 (нечетные), с 18 по 128 (четные)

Тимирязева – номера домов: с 23 по 139 (нечетные), с 24 по 140(четные)

Чегская

Череповецкая

Чехова

Чухломская

Шекснинская

Шуйская – номера домов: с 3 по 75 (нечетные), с 8 по 64 (четные)

Переулки: Безымянный, Северный

Избирательный участок № 2619

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ школа-интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус» (ул. Свердлова, 26), телефон 26-63-91, 55-05-13.

Границы избирательного участка:

Улицы: 40 лет Октября

Большая Вонговская, номера домов: 66, 76

Буйская

Васильевская

Галичская

Грибоедова

Декабристов

Депутатская

Западная

Заречная

Зеленая

Ивановская

Канатная

Коллективизации

Костовецкая

Костромская – номера домов: с 63 по 103 (нечетные), со 102 по 152 (четные)

Ленинградская

Лоцманская

Малая Вольская – номера домов: с 22 по 40 (четные), с 19 по 39 (нечетные)

Московская

Мышкинская

Некоузская

Нерехтская – номера домов: с 76 по 112 (четные), с 77 по 113 (нечетные)

Новоершовская, кроме дома номер 26

Переселенческая

Ракетная

Рулевая

Садовских

Свердлова

Стаханова – номера домов: с 3 по 47 (нечетные)

Стачечников

Чернышевского

Шуйская – номера домов: с 77 по 109 (нечетные)

Штурвальная

Переулки: Кривоколенный, Нагорный, Песочный,

Избирательный участок № 2620

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ основная общеобразовательная школа № 14 (ул. Федорова, 7), телефон 20-87-08.

Границы избирательного участка:

Улицы: Волкова

Колышкина, дом номер 25

Корабельная

1-я, 2-я, 3-я Короткая

Кренкеля

Крупской – номера домов: с 73 по 117 (нечетные), с 76 по 116 (четные)

Леваневского – номера домов: с 77 по 121

Муравьева

Папанина – номера домов: с 33 по 77 (нечетные), с 78 по 140 (четные)

Пестеля – номера домов: с 2А по 54 (четные), с 3 по 63 (нечетные)

Пирогова – все четные, кроме дома номер 4

Планировочная

Ростовская

1-я, 2-я, 4-я, 5-я Тарнопольская

3-я Тарнопольская – номера домов: с 23 по 61

Тракторная – номера домов: с 4 по 60 (четные), с 7 по 83 (нечетные)

Усадебная

Федорова

Ширшова, кроме дома номер 4

Избирательный участок № 2621

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Дом культуры “Слип” (ул. Пятилетки, 27), телефон 20-87-58, 20-81-98.

Границы избирательного участка:

Улицы: Козловская

Колышкина – номера домов: с 3 по 23 (нечетные)

Лесотарная

Мелкая

Пестеля – номера домов: 1А, 1Б

Полтининская

Пришкольный переулок

Северный проезд

Тракторная – номера домов: 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д

3-я Тарнопольская – номера домов: 4А, 6А, 7, 8, 8А, 9

Избирательный участок № 2622

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Дом культуры “Слип” (ул. Пятилетки, 27), телефон 20-87-58, 20-81-98.

Границы избирательного участка:

Улицы: Лосевская

Поселок Володарского

Тракторная – номера домов: 3А, 3Б, 3В, 5, 5А

Ширшова, дом номер 4

Южная, дом номер 22

Избирательный участок № 2623

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МУК «Дом культуры “Слип” (ул. Пятилетки, 27), телефон 20-87-58, 20-81-98.

Границы избирательного участка:

Улицы: 9 Января

Бурлацкая – номера домов: с 4 по 8

Каляева

Красина

Крылова

Льва Толстого

Островского

Первомайская

Пятилетки

Рулонный переулок

Социалистическая

Халтурина

Шевченко

Южная – номера домов: 2, 13, 14, 16, 18

Избирательный участок № 2624

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 16 (ул. Академика Павлова, 35), телефон 20-81-34.

Границы избирательного участка:

Улицы: Аббакумовская

Академика Павлова

Аксакова

Баумана

Бородина

Бугорок

Волгостроевская

Гарибальди

Глаголь

Жуковского

Карпунинская

Крупской – номера домов: с 6 по 68 (четные), с 5 по 69 (нечетные)

Крутецкая

Леваневского – номера домов: с 9 по 71А

Малая

Малая Кипячевская

Менжинского

Мечникова

Никольская

Новолосевская

Папанина – номера домов: с 6 по 76 (четные)

Пирогова – номера домов: 4, 17

Пригородная

Сигнальная

Тургенева

Угловая

Штепенко

Южная – номера домов: 15, 19, 21, с 25 по 83 (нечетные)

Избирательный участок № 2625

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 35 (Бурлацкая ул., 8 / Рулонный переулок, 2), телефон 26-52-43.

Границы избирательного участка:

Улицы: Александровская

Арефинский тракт

Бадаева – номера домов: с 4 по 20 (четные), с 9 по 31 (нечетные)

Березовая аллея

Бехтерева

Бурлацкая – номера домов с 9 по 25

Индустриальная

Киевская

Кипячевская

Коммунальная

Любимцевская

Малая Иверская

Маяковского

Парижской Коммуны

Правды

Профсоюзная

Рыбинская

Сакко и Ванцетти

Староершовская

Тарасова – номера домов: 5, 6, 8, 10, 14, 16

Тимирязева – номера домов: с 4 по 18

Чаплыгина

Поселки заводов комбикормового и пластмассовых изделий

Переулки: Картонный, Березовый, Сосновый, Школьный,

Столярный, Майский

ГБУЗ ЯО «Рыбинская психиатрическая больница» – отделения № 1, 4, 5 (улица Сакко и Ванцетти)

Избирательный участок № 2626

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (ул. Пушкина, 53), телефон 28-04-73.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бородулина – номера домов: 42, 42А, 44

Вокзальная, дом номер 10

Железнодорожная

Карякинская – номера домов: 3, 9, 11, 13, 15А, 17, с 50 по 66 (четные)

Луначарского – номера домов: 51, 53

Плеханова – номера домов: 10, 11, 13, 16А, 17, 20

Пушкина – номера домов: с 34, 40, с 47 по 61

Радищева – номера домов: 29А, 29Б, 73

Румянцевская – номер домов: 51, 60

Яна Гуса – номера домов: 4, 5, 17

Избирательный участок № 2627

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ООО «Рыбинский кожевенный завод» (ул. Степана Разина, 38), телефон 21-78-54, местонахождение помещения для голосования: столовая ООО «Рыбинский кожевенный завод» (ул. Степана Разина, 32), телефон 21-77-34.

Границы избирательного участка:

Улицы: Большая Октябрьская

Вагонная

Возрождения

Дачная

Динамовская

Карла Маркса

Ключевая

Кожевенная

Колхозная

Коммунистов

Комсомольская

Кооперативная

Котельная

Крестьянская

Кровельная

Кузнецкая

Лермонтова

Малая Октябрьская

Нестерова

Панфиловцев

Паровозная

Почтовая

Пугачева

Ремонтная

Степана Разина

Телеграфная

Труда

Угличская

Фабричная

Федоровская

Художественная

Чапаева

Переулки: Никитинский, Осташевский, Республиканский, Родниковый

Избирательный участок № 2628

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 44 (ул. Гагарина, 22), телефон 26-16-48, 26-39-80.

Границы избирательного участка:

Улицы: 2-я Выборгская – номера домов: с 4 по 16 (четные)

Гагарина – номера домов: 24, 26, 36, с 33 по 55(нечетные)

Карла Либкнехта – номера домов: 3 (бывшее шоссе Карла Либкнехта, дом № 35), 5 (бывшее шоссе Карла Либкнехта, дом № 37), 7 (бывшее шоссе Карла Либкнехта, дом № 39)

Матросова

Огородная

Софьи Перовской

Щепкина – номера домов: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Яблочкина

Софийская – номера домов: с 14 по 29, 30 (бывшее шоссе Карла Либкнехта, дом № 30), 31, 32, 33

Пархинская – номера домов: с 32 по 42 (четные), 50, 52

Избирательный участок № 2629

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 44 (ул. Гагарина, 22), телефон 26-16-48, 26-39-80.

Границы избирательного участка:

Улицы: Боткина

Гагарина – номера домов: 6, 10, 12А, 16А

Избирательный участок № 2630

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 44 (ул. Гагарина, 22), телефон 26-16-48.

Границы избирательного участка:

Улицы: 1-я Выборгская – номера домов: с 18 по 42 (четные), с 19 по 43А (нечетные)

2-я Выборгская – номера домов: с 18 по 52 (четные), с 19 по 55 (нечетные)

Гремячевская

Добролюбова – номера домов: с 11 по 27 (нечетные), с 18 по 36 (четные)

Карла Либкнехта – номера домов: 9, 11, 13, 20

Пархинская – номера домов: с 14 по 30 (четные), с 17 по 67 (нечетные)

Писарева – номера домов: с 20 по 50 (четные), с 17 по 35 (нечетные)

Полиграфская – номера домов: с 56 по 66 (четные)

Рабкоровская – номера домов: 27, с 34 по 54 (четные), с 51 по 77 (нечетные)

Серафимовича

Софийская – номера домов: с 36 по 131 (бывшее шоссе Карла Либкнехта, номера домов с 36 по 113)

Стасова – номера домов: со 2 по 18 (четные), с 1 по 11 (нечетные)

Щепкина – номера домов: с 12 по 18 (четные), и с 15 по 49 (нечетные)

Переулки: Локомотивный, Фанерный, Хвойный, Шоссейный

Избирательный участок № 2631

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 44 (ул. Гагарина, 22), телефон 26-16-48, 26-39-80.

Границы избирательного участка:

Улицы: Проспект генерала Батова – номера домов: 2, 4

Волочаевская – номера домов: с 1 по 13 (нечетные), 4

Гагарина – номера домов: 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, с 21 по 29 (нечетные)

1-я Выборгская – номера домов: с 1 по 15 (нечетные); с 4 по 16 (четные);

2-я Выборгская – номера домов: с 1 по 15 (нечетные)

Добролюбова – номера домов: с 4 по 16 (четные)

Пархинская, дом номер 1

Писарева – номера домов: с 4 по 16 (четные), с 3 по 15 (нечетные)

Избирательный участок № 2632

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 имени П.И. Батова (Полиграфская ул., 5), телефон 29-02-01, 26-47-96.

Границы избирательного участка:

Улицы: Верная

Волочаевская – номера домов: 6 корпус 1; 6 корпус 2;

с 18 по 36 (четные), 15, 19, 21, с 29 по 43 (нечетные), 47, 49, 49А

Глубокая

Добролюбова – номера домов: 31, 33, 35, с 37 по 59

Писарева – номера домов: 47, 51

Полиграфская – номера домов: 3, 7, 9, 11, 17, 21, дома на праве частной собственности: с 6 по 47

Рабкоровская – номера домов: 14, 16, с 11 по 43 (нечетные), кроме дома №27

Собинова – номера домов: с 1 по 38

Стасова – номера домов: с 19 по 52

Февральская – номера домов: с 1 по 50

Избирательный участок № 2633

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры

(Волочаевская ул., 55), телефон 26-55-46.

Границы избирательного участка:

Улицы: 8-е Марта

Волочаевская, дом номер 55

1-я Выборгская – номера домов: 45, 49, 51

2-я Выборгская, дом номер 69, 71

Нансена – номера домов: 3, 8, 10, 12Б, 12В, 23, 25, 27

Телефонная

Юбилейная – номера домов: с 29 по 48, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 54 корпус 3

Избирательный участок № 2634

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры (Волочаевская ул., 55), телефон 26-55-46.

Границы избирательного участка:

Улицы: Волочаевская номера домов: 38, 38Б, 40, 42

1-я Выборгская – номера домов: 48, 52, 54, 55, 56

Избирательный участок № 2635

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 имени Л.И. Ошанина (ул. Ошанина, 14), телефон 22-62-77.

Границы избирательного участка:

Улицы: Волочаевская – номера домов: 44, 44А, 46, 65, 79, 83, 85

1-я Выборгская – номера домов: 53, 58, 61, 63, 64

Ошанина, дом номер 20 (бывшая ул.Сельскохозяйственная, дом № 36)

Николая Невского

Сельскохозяйственная, дом номер 36

Избирательный участок № 2636

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 имени Л.И. Ошанина (ул. Ошанина, 14), телефон 26-75-80.

Границы избирательного участка:

Улицы: Волочаевская – номера домов: 69, 73, 77

Глазурная

Грекова

Ошанина, кроме дома номер 8, 20

Черепичная

Юбилейная – номера домов: 5, 15, 17, 19

Избирательный участок № 2637

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ГУЧ ЯО «Рыбинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» (пр. Генерала Батова, 58), телефон 22-61-19, 22-60-40.

Границы избирательного участка:

Улицы: Проспект Генерала Батова – номера домов: 58, 60

Избирательный участок № 2638

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Полиграфская, 5), телефон 26-47-96.

Границы избирательного участка:

Улицы: Проспект генерала Батова – номера домов: 30, 32, 34, 36, 38, 40

Нансена – номера домов: 2, 4, 6, 6А, 8А, 10А, 12А, с 14 по 18А (четные), с 7 по 21 (нечетные)

Ошанина, 8 (бывшая Сельскохозяйственная, 3)

Полиграфская – номера домов: 2, 2А, 4, 4А

Рабкоровская, дом номер 5

Сельскохозяйственная – номера домов: 1, 3, 22, 28 и дома на праве личной собственности 30, 32, 34, 36

Юбилейная – номера домов: с 12 по 16 (четные)

Избирательный участок № 2639

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 имени Л.И. Ошанина (ул. Ошанина, 14), телефон 22-62-50.

Границы избирательного участка:

Улицы: 10-й Военный городок

Проспект генерала Батова – номера домов: 29, 31, 35, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 52

Загородная

Лесная

Окружная дорога, дом № 57

Максима Горького – номера домов: 61, 65, 65А, 65Б, 69, 71, с 84 по 90 (четные)

Юбилейная – номера домов: 2, 4, 6, 8, 10

Избирательный участок № 2640

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж (ул. Расплетина,47), телефон 26-52-29, 26-49-15.

Границы избирательного участка:

Улицы: Максима Горького – номера домов: 51, 53, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 80А, 82

Проспект генерала Батова – номера домов: со 4А по 28 (четные), с 3 по 21 (нечетные)

Избирательный участок № 2641

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж (ул. Расплетина,47), телефон 26-52-29, 26-49-15.

Границы избирательного участка:

Улицы: Блюхера – номера домов: 6, 8, 9, 10, 11

Куйбышева – номера домов: 55А, 56, 57, 66, 66А

Полевая – номера домов: 1, 2, 3, 5А, 6, 7

Расплетина – дом номер 53

Избирательный участок № 2642

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: НОУ «Рыбинская объединенная техническая школа ДОСААФ России» (Фроловская ул., 4), телефон 23-18-11.

Границы избирательного участка:

Улицы: Большая Казанская

Введенская

Гаванская

Малая Казанская

Средняя Казанская

Фроловская

Волжская Набережная – номера домов: с 11 по 61А

больница Водников

Избирательный участок № 2643

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» (Рыбинское речное училище имени В. И. Калашникова) (ул. Вихарева, 3), телефон 26-59-25, 26-71-54.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бори Новикова, дом номер 6

Вихарева

Максима Горького – номера домов: 3, 3А, 4

Кладовая

Ухтомского – номера домов: 3, 13, 15

набережная Черемхи

Избирательный участок № 2644

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал ФГБОУ ВО «МГАВТ» (Рыбинское речное училище имени В. И. Калашникова) (ул. Вихарева, 3), телефон 26-59-25, 26-70-64.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бори Новикова – номера домов: 8, 10, 12

Захарова – номера домов: 24, 25, 31, 33, 35

Максима Горького, дом номер 1

Моховая, дом номер 3

Рабочая – номера домов: 13, 17, 21, 22

Расплетина – номера домов: 4, 5, 8

Сухой док

Избирательный участок № 2645

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А. Ухтомского (Моховая ул., 18), телефон 26-15-07.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бори Новикова – номера домов: 14, 23, 25, 26, 33

Моховая – номера домов: 8, 13, 66

Расплетина – номера домов: 7, 9, 20

Ухтомского – номера домов: 8, 12А, 25

Избирательный участок № 2646

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А. Ухтомского (ул. Куйбышева, 26), телефон 26-43-08.

Границы избирательного участка:

Улицы: Блюхера, дом номер 13

Куйбышева: номера домов 9, 13, 38, 53, 55, 55Б

Луговая – номера домов: 1, 3, 4, 5

Полевая, дом номер 36

Ухтомского – номера домов: 16, 20, 22, 47

Избирательный участок № 2647

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А. Ухтомского (ул. Куйбышева, 26), телефон 26-43-08.

Границы избирательного участка:

Улицы: Захарова – номера домов: 45, 48

Куйбышева – номера домов: 1, 3, 5, 7

Луговая – номера домов: 6, 8, 9, 10

Орджоникидзе, дом номер 29

Товарная

Элеватор

Избирательный участок № 2648

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А. Ухтомского (ул. Куйбышева, 26), телефон 26-43-08.

Границы избирательного участка:

Улицы: Восточная

Гвоздильная

Головкинский переезд

Деревообделочная

Лесопильная

Логиновская

Малярная

Мельничная

Микрорайон имени Кирова

Нефтяников

Нобелевская

Обрезной переулок

Оленинская

Пароходная

Пилоставная

Попова

Путейная

Северная Товарная

Смердинский проезд

Сплавная

Строгальная

Токарная

Энгельса

Ярославский тракт

Избирательный участок № 2649

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 11 имени С.К. Костина (ул. Гастелло, 5), телефон 22-96-87.

Границы избирательного участка:

Улицы: Бажова

Буксирная

Гастелло

Зелинского

Коминтерна

Крамского

2-я, 3-я Осиповская

Красносельская

Осиповская

Ошурковская, дом номер 22

Пищевиков

Семеновская

Чебышева

Элеваторная

1-я, 2-я Элеваторная

Избирательный участок № 2650

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразовательная школа № 11 имени С.К.Костина (ул. Механизации, 7), телефон 22-94-58.

Границы избирательного участка:

Улицы: Белинского

Кимовская

Копаевская

Линейная

Механизации

Ошурковская, кроме дома номер 22

Сурикова

Сысоевская

Фасадная