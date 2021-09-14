Теплые и другие новости

С 14 сентября в Рыбинске официально начался отопительный сезон

В первую очередь потеплело в учреждениях социальной сферы: детских садах, школах, а также в учреждениях спорта, культуры и здравоохранения.

Так рано отопительный сезон в Рыбинске не начинали очень много лет. По словам специалистов, последний раз городские котельные запускали в середине сентября в конце 70-ых годов прошлого века. Пуск отопления в 2021-ом является своеобразным рекордом.

— Перевели котельные на режим отопления, идет процесс заполнения систем, затем непосредственно подключение объектов и еще раз проверка внутренних сетей, — рассказал Алексей Рябченков, заместитель главы администрации по городского хозяйству.

По состоянию на 15 часов из 27рыбинских котельных запущено 20. Отопление подаётся в 22 детских сада, девять лечебных учреждений, в 11 школ и пять объектов соцсферы.

По жилому фонду подключение начнется с 20 сентября.

Прохладный сентябрь с прогнозами на дальнейшее понижение температуры воздуха позволили начать отопительный сезон на две недели раньше обычных сроков. Постановление о начале отопительного сезона глава города Денис Добряков подписал 13 сентября, отметили в пресс-службе администрации.

Рыбинский театр кукол готовится открыть сезон

Маленьких рыбинцев ждёт премьера «Три медведя». Спектакль будут играть в новых декорациях и с новыми куклами. Премьерный показ запланирован на конец октября. Посетить этот и другие спектакль в Театре кукол можно по Пушкинской карте.

Ежегодно в межсезонье театральный быт обновляется. Благодаря участию в различных программах, проводятся ремонты в здании, меняется оборудование, готовятся новые спектакли и декорации. В этом году в малом зале, где проходят спектакли для самых маленьких зрителей, установили световые фермы. Это специальное оборудование, на которое монтируется освещение сцены.

Новый сезон откроется премьерой «Три медведя», в настоящее время завершается работа над выпуском спектакля.

– Это спектакль у нас уже был в репертуаре. По просьбам зрителей мы решили его возродить. Над спектаклем работает новый художник и это будет совершенно другая постановка: с новыми декорациями, куклами. Все практически готово, дорабатывается мелкий реквизит. На конец октября намечена премьера, – рассказала Елена Иванова, директор МУК «Рыбинский театр кукол».

Декорации к новому спектаклю «Три медведя» уже хранятся в специальном отдельном модуле. За счет участия в губернаторском проекте «Решаем вместе!» по направлению инициативного бюджетирования театр расширил площади для хранения реквизита. В среднем в год создается пять новых спектаклей. Складских помещений не хватает, а такие модули очень удобны для использования.

Новшество сезона – участие в проекте «Пушкинская карта». Спектакли, которые участвуют в программе, в афише театра отмечены специальным знаком. Билеты можно приобрести онлайн на сайте театра или оплатить Пушкинской картой в кассе.

– Молодые люди могут посетить театр кукол по Пушкинской карте, сопровождая младших братьев или сестер. А с ноября репертуар театра дополнится спектаклем для взрослой аудитории, – отметила Ирина Дорожкина, заместитель директора театра кукол.

По программе «Театры малых городов» в 2021 году в театре поставлены три новых спектакля. Две постановки – «Кто сказал мяу» и «Серебряное копытце» – уже были представлены маленькими зрителям. Премьера третьего спектакля «Щелкунчик» анонсирована в ноябре.

Ясельный корпус на улице Куйбышева, построенный в рамках национального проекта «Демография» готовят к открытию

Строительные работы полностью завершены, идет устранение мелких замечаний, чтобы завершить подготовку к приему воспитанников.

Новые ясли находится на территории детского сада № 94, одни из корпусов которого был закрыт на ремонт в 2017 году. Тогда пришлось укреплять фундамент, менять коммуникации и ремонтировать внутренние помещения. Средства на масштабный ремонт были выделены при поддержке губернатора и правительства Ярославской области. Спустя три года на территории дошкольного учреждения начали строительство ясельного корпуса.

В настоящее время в новостройке работает комиссия в составе представителей управления строительства, департамента образования. Мебель привезена, идет её расстановка и укрепление. Департаментом образования закуплен весь мягкий инвентарь. Как только подрядчик освободит помещения, в здании яслей наведут уют: расставят игрушки, повесят шторы.

– Все дети, которые стояли на очереди в этот детский сад, с помощью электронной базы уже направлены сюда. Родителям выданы путевки. Сейчас они занимаются оформлением медицинских карт, как только детский сад будет введен в эксплуатацию и открыт, ребята пойдут сюда, надеюсь, с удовольствием, – сказала Жанна Монахова, заместитель директора департамента , начальник отдела дошкольного образования.

Две группы ясельного корпуса примут 40 малышей, в отремонтированный корпус детского сада, он рассчитан на шесть групп, придут 120 воспитанников.

В Рыбинске продолжается строительство новой дороги на улице Волочаевской

Подрядчик закончил выемку грунта на месте будущей дороги. Приступил к работам по устройству ливневой канализации. Новая транспортная магистраль соединит Мариевку с Окружной автодорогой.

Уже сейчас видно, какой будет новая дорога – широкая, четырёхполосная. Она станет продолжением улицы Волочаевской и соединит Мариевку с Окружной дорогой, сделав транспортную инфраструктуру большого микрорайона более удобной.

Выезд при сопряжении новой дороги с Окружной сделают максимально безопасным. Перекрёсток будет обустроен светофорами и дорожными знаками с разметкой. Въезд в микрорайон расширят до шести метров. Чтобы устранить сужение и избежать пробок.

— Сейчас участок дороги на перекрёстке улицы Волочаевской очень узкий. Будем его расширять, так чтобы при подъезде к перекрестку встречным машинам можно было спокойно разъезжаться. Эти работы предусмотрены проектом, — сказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

На строительство новой дороги от улицы Николая Невского до Окружной выделено более 121 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Подрядчик должен закончить работы до 25 декабря 2021 года.