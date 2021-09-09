Эксперты назвали самые дорогие футбольные команды ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Эксперты назвали самые дорогие футбольные команды

09.09.2021, 9:23, Детали
Теги: , ,

Международный центр спортивных исследований представил рейтинг футбольных клубов по стоимости текущего состава. В списке присутствуют команды из топ-5 европейских лиг. Самым дорогим составом, согласно рейтингу, обладает английский «Манчестер Сити».

Посмотрим на весь список богатейших футбольных клубов. Но будем иметь в виду, что на успехи клуба влияют не только объёмы бюджета и дороговизна состава, но и грамотное управление, а также другие факторы. На сайте Legalbet вы найдёте всё про топовый европейский футбол: прогнозы на сегодня и ближайшие дни от экспертов и профессиональных ставочников, самые значимые тренды и исчерпывающую информацию о ближайших матчах. У АПЛ, где играет «МанСити», есть отдельная страница.

«Манчестер Сити» (1,08 млрд евро, без учёта бонусов — 1,017 млрд евро)

Средняя стоимость игрока «Сити» сегодня — больше 47 миллионов евро. Самый дорогой футболист в текущем составе — бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, его оценочная стоимость около 100 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» (1,023 млрд евро, без учёта бонусов — 866 млн евро)

Вторым в списке самых дорогих составов стал ещё один клуб из Манчестера. В среднем игроки «Юнайтед» стоят около 33,5 миллиона евро. Самый дорогой футболист «МЮ» — Джейдон Санчо, перебравшийся этим летом из дортмундской «Боруссии». Его стоимость — 100 миллионов евро.

«ПСЖ» (939 млн евро, без учёта бонусов — 845 млн евро)

Французский гранд, подписавший минувшим летом одного из лучших футболистов современности Лионеля Месси, занимает только третье место в списке самых дорогих составов. Средняя цена футболиста парижского клуба — 30,2 миллиона евро. Самый дорогой игрок в актуальном составе «ПСЖ» — французский форвард Килиан Мбаппе, 160 миллионов евро.

«Реал» (787 млн евро, без учёта бонусов — 715 млн)

«Королевский клуб» сегодня только на четвёртой строчке. Средняя оценочная стоимость игроков мадридского «Реала» — 31,3 миллиона евро. Бразильский опорный полузащитник Каземиро — самый дорогой игрок «Сливочных», 70 миллионов евро.

«Челси» (780 млн евро, без учета бонусов — 736 млн)

Действующий победитель Лиги чемпионов и обладатель титула лучшего футболиста года в Европе Жоржиньо на пятом месте рейтинга самых дорогих составов. Средняя стоимость футболиста «Челси» — 32,7 миллиона евро. Ромелу Лукаку, перешедший в лондонский клуб из миланского «Интера», стоит около 100 миллионов евро.

«Ливерпуль» (672 млн евро, без учёта бонусов — 586 млн)

Средняя цена на игрока «Ливерпуля» сегодня составляет 32,5 миллиона евро. Египетский нападающий Мохамед Салах, дважды становившийся лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, — самый дорогой футболист действующего состава «Красных». Его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

«Ювентус» (657 млн, без учета бонусов — 573 млн)

Многократный чемпион Италии, который в прошлом сезоне занял лишь четвёртое место в серии А, остаётся самым дорогим клубом страны. В среднем футболисты «Юве» стоят 25,6 миллиона евро. Самый дорогой игрок клуба — центральный защитник Матейс де Лигт, 75 миллионов евро.

«Арсенал» (630 млн, без учёта бонусов — 579 млн)

Одна из главных сенсаций европейского футбола со знаком минус. «Арсенал» больше всех в Англии потратился в летнее трансферное окно (почти 150 миллионов евро) и пока идёт на последнем месте с нулём очков и разницей голов 0:9. В среднем игроки лондонского клуба оцениваются в 21 миллион евро. Самый дорогой в текущем составе — полузащитник сборной Англии Букайо Сака — 65 миллионов евро.

«Барселона» (578 млн, без учёта бонусов — 445 млн)

«Барселона» рассталась с Лионелем Месси и отдала в аренду Антуана Гризманна. Сегодня средняя стоимость футболистов каталонского клуба оценивается в 26 миллионов евро. Полузащитник Фрэнки де Йонг в 90 миллионов евро, он самый дорогой игрок «Барселоны».

«Тоттенхэм» (551 млн, без учёта бонусов — 477 млн)

Шестой представитель Англии в топ-10 самых дорогих составов. Сегодня игроков  «Тоттенхэма» в среднем оценивают в 29 миллионов евро. Самый дорогой футболист команды из Северного Лондона — лучший бомбардир АПЛ Харри Кейн стоимостью в 120 миллионов евро.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

07.09 / В Рыбинске вспоминают команду «Локомотив»

07.09 / Завершёны ремонт Рыбинского драматического театра и строительство теннисного центра

06.09 / Кому в Ярославле предлагают зарплату от 100 тысяч рублей?

05.09 / В Рыбинске состоится хоккейный матч памяти «Локомотива»

03.09 / Компания Альфа Форекс лидирует в рейтинге лучших Форекс брокеров МОФТ

02.09 / 121 рыбинец получил адресную финансовую поддержку в рамках социального контракта

02.09 / Admiral markets отзывы

31.08 / В Дёмино пройдет X традиционный кросс-кантри веломарафон

30.08 / Ставки на спортивные события с БК 1xBet на лучших условиях

27.08 / Производство деталей из пластика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика