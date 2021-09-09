Эксперты назвали самые дорогие футбольные команды

09.09.2021, 9:23, Детали

Теги: Бизнес, Развлечения, Спорт

Международный центр спортивных исследований представил рейтинг футбольных клубов по стоимости текущего состава. В списке присутствуют команды из топ-5 европейских лиг. Самым дорогим составом, согласно рейтингу, обладает английский «Манчестер Сити».

Посмотрим на весь список богатейших футбольных клубов. Но будем иметь в виду, что на успехи клуба влияют не только объёмы бюджета и дороговизна состава, но и грамотное управление, а также другие факторы. На сайте Legalbet вы найдёте всё про топовый европейский футбол: прогнозы на сегодня и ближайшие дни от экспертов и профессиональных ставочников, самые значимые тренды и исчерпывающую информацию о ближайших матчах. У АПЛ, где играет «МанСити», есть отдельная страница.

«Манчестер Сити» (1,08 млрд евро, без учёта бонусов — 1,017 млрд евро)

Средняя стоимость игрока «Сити» сегодня — больше 47 миллионов евро. Самый дорогой футболист в текущем составе — бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, его оценочная стоимость около 100 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» (1,023 млрд евро, без учёта бонусов — 866 млн евро)

Вторым в списке самых дорогих составов стал ещё один клуб из Манчестера. В среднем игроки «Юнайтед» стоят около 33,5 миллиона евро. Самый дорогой футболист «МЮ» — Джейдон Санчо, перебравшийся этим летом из дортмундской «Боруссии». Его стоимость — 100 миллионов евро.

«ПСЖ» (939 млн евро, без учёта бонусов — 845 млн евро)

Французский гранд, подписавший минувшим летом одного из лучших футболистов современности Лионеля Месси, занимает только третье место в списке самых дорогих составов. Средняя цена футболиста парижского клуба — 30,2 миллиона евро. Самый дорогой игрок в актуальном составе «ПСЖ» — французский форвард Килиан Мбаппе, 160 миллионов евро.

«Реал» (787 млн евро, без учёта бонусов — 715 млн)

«Королевский клуб» сегодня только на четвёртой строчке. Средняя оценочная стоимость игроков мадридского «Реала» — 31,3 миллиона евро. Бразильский опорный полузащитник Каземиро — самый дорогой игрок «Сливочных», 70 миллионов евро.

«Челси» (780 млн евро, без учета бонусов — 736 млн)

Действующий победитель Лиги чемпионов и обладатель титула лучшего футболиста года в Европе Жоржиньо на пятом месте рейтинга самых дорогих составов. Средняя стоимость футболиста «Челси» — 32,7 миллиона евро. Ромелу Лукаку, перешедший в лондонский клуб из миланского «Интера», стоит около 100 миллионов евро.

«Ливерпуль» (672 млн евро, без учёта бонусов — 586 млн)

Средняя цена на игрока «Ливерпуля» сегодня составляет 32,5 миллиона евро. Египетский нападающий Мохамед Салах, дважды становившийся лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, — самый дорогой футболист действующего состава «Красных». Его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

«Ювентус» (657 млн, без учета бонусов — 573 млн)

Многократный чемпион Италии, который в прошлом сезоне занял лишь четвёртое место в серии А, остаётся самым дорогим клубом страны. В среднем футболисты «Юве» стоят 25,6 миллиона евро. Самый дорогой игрок клуба — центральный защитник Матейс де Лигт, 75 миллионов евро.

«Арсенал» (630 млн, без учёта бонусов — 579 млн)

Одна из главных сенсаций европейского футбола со знаком минус. «Арсенал» больше всех в Англии потратился в летнее трансферное окно (почти 150 миллионов евро) и пока идёт на последнем месте с нулём очков и разницей голов 0:9. В среднем игроки лондонского клуба оцениваются в 21 миллион евро. Самый дорогой в текущем составе — полузащитник сборной Англии Букайо Сака — 65 миллионов евро.

«Барселона» (578 млн, без учёта бонусов — 445 млн)

«Барселона» рассталась с Лионелем Месси и отдала в аренду Антуана Гризманна. Сегодня средняя стоимость футболистов каталонского клуба оценивается в 26 миллионов евро. Полузащитник Фрэнки де Йонг в 90 миллионов евро, он самый дорогой игрок «Барселоны».

«Тоттенхэм» (551 млн, без учёта бонусов — 477 млн)

Шестой представитель Англии в топ-10 самых дорогих составов. Сегодня игроков «Тоттенхэма» в среднем оценивают в 29 миллионов евро. Самый дорогой футболист команды из Северного Лондона — лучший бомбардир АПЛ Харри Кейн стоимостью в 120 миллионов евро.